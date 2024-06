​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Maciej Gdula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Nowej Lewicy. Porozmawiamy z nim m.in. o przyszłości Lewicy i partii Razem. Zapytamy też, na jakim etapie są negocjacje z Polskim Stronnictwem Ludowym w sprawie związków partnerskich i czy prawybory to najlepszy sposób na wyłonienie kandydata Lewicy na prezydenta.

Maciej Gdula / Jakub Rutka / RMF FM

Macieja Gdulę zapytamy też o to, dlaczego polskie uczelnie są tak nisko w międzynarodowych rankingach i co zrobić, by to poprawić.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00