Jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza zbudować koalicję i czy w ogóle jest to realne? Czy wynik PiS-u w wyborach to na pewno sukces? Kto w nowym Sejmie będzie wicemarszałkiem z ramienia partii Jarosława Kaczyńskiego? M.in. o to zapytamy dotychczasowego szefa Stałego Komitetu Rady Ministrów i posła PiS-u Łukasza Schreibera, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.