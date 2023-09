„Nie mam żadnych wątpliwości, że Giertycha trzeba trzymać z dala od edukacji” – zapowiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer. „Tam, gdzie będziemy głosować jako klub w sprawach związanych np. z aborcją czy związkami partnerskimi, będzie dyscyplina i ona go będzie obowiązywać” – podkreśliła wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej.

Katarzyna Lubnauer uważa, że start Romana Giertycha z list KO w Świętokrzyskiem stanowi problem dla Prawa i Sprawiedliwości.

Niech się premier zderzy ze swoim byłym wicepremierem. Roman Giertych to nie jest mój ukochany kandydat Koalicji Obywatelskiej i ja tam będę popierać kobiety. Na jedynce jest Marzena Okła-Drewnowicz, na piątce Barbara Iwan. Obie to świetne kandydatki, zresztą zachęcam do głosowania na kobiety - argumentowała posłanka.

Lubnauer uważa, że start prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego nie z Warszawy, a z województwa świętokrzyskiego może mieć związek m.in. z niedawnymi doniesieniami, według których lotnisko Chopina w Warszawie miałoby zostać zamknięte po otwarciu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Próba likwidacji Okęcia jest dla warszawiaków nie do przyjęcia i my to powstrzymamy. To lotnisko to symbol Warszawy - podkreślała polityk.

To ucieczka. Kaczyński uciekł z Warszawy, bo boi się przegranej - mówiła Lubnauer.

W czasie rozmowy padły też pytania o rozpoczynający się rok szkolny. Katarzyna Lubnauer uważa, że PiS pogłębił wszystkie problemy polskiej edukacji. Zniszczono pewną strukturę szkolną. Mam na myśli np. to, co zrobiła Zalewska, czyli likwidację gimnazjów - wyjaśniła Lubnauer.