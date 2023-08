Jarosław Kaczyński będzie numerem jeden na liście PiS w Kielcach podczas październikowych wyborów parlamentarnych. Jedynką w stolicy będzie Piotr Gliński, a w Katowicach - Mateusz Morawiecki. Z Opola ma startować Paweł Kukiz. Prezes PiS na konferencji prasowej ogłosił oficjalne decyzje.

Jarosław Kaczyński i ekipa PiS na konferencji prasowej / Piotr Nowak / PAP

Najistotniejszą wiadomością do przekazania jest to, że mamy ułożone listy wyborcze. Na pierwszych miejscach mamy osoby o różnych życiorysach i w różnym wieku - poinformował Kaczyński.

Kaczyński powiedział, że polityka PiS "zawiera zarówno element socjalny, ale także godnościowy i jest, jeżeli chodzi o główną swoją część - skierowana do wszystkich, niezależenie od tego, jaki jest poziom dochodów danej rodziny".

Jak zaznaczył, "szczególnie w tej polityce zależy nam na tych, których los potraktował wyjątkowo źle, czyli na osobach niepełnosprawnych".

Zależy nam bardzo także na dzieciach, na rodzinach, na tym żeby trwał ten organizm społeczny, który działał przez wieki, który pozwalał odtwarzać - zwykle w coraz większy wymiarze kolejne pokolenia - powiedział Kaczyński. Bez tego mechanizmu nasz naród i szerzej, bo pewne zjawiska mają w naszej cywilizacji zasięg bardzo szeroki, aby nasza cywilizacja najbardziej życzliwa w dziejach świata człowiekowi - trwała, utrzymywała się i rozszerzała w świecie - wyjaśnił prezes PiS. Jak zaznaczył, "te przesłanki są także przesłankami naszych decyzji personalnych".

Kaczyński liderem w Kielcach

Zgodnie z niedawną zapowiedzią Jarosław Kaczyński ma otwierać listę PiS w Kielcach, natomiast jedynką w Warszawie będzie Piotr Gliński.

Premier Mateusz Morawiecki zajmie pierwsze miejsce na liście PiS w Katowicach, a minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w Łodzi. Minister obrony Mariusz Błaszczak będzie jedynką w okręgu podwarszawskim.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek będzie jedynką w Legnicy. Minister edukacji Przemysław Czarnek będzie otwierał listę w Lublinie. W Krakowie na jedynce będzie Małgorzata Wassermann, a w Nowym Sączu - Ryszard Terlecki.

Ziobro i Kukiz jedynkami na listach

Zbigniew Ziobro, lider Suwerennej Polski, musiał ustąpić Kaczyńskiemu miejsca w Kielcach i będzie numerem jeden na liście w Rzeszowie.

Z Białegostoku startować będzie Jacek Sasin, a z Bydgoszczy Paweł Szrot. Z Krosna wystartuje Marek Kuchciński. Z Poznania - Szymon Szynkowski vel Sęk.

Na czele listy PiS w Opolu znajdzie się Paweł Kukiz.

Kaczyński o roli Mariusza Kamińskiego

Z Chełma wystartuje szef MSWiA Mariusz Kamiński. To, że pan minister Mariusz Kamiński jest na pierwszym miejscu w Chełmie wynika z tego, że to jest okręg graniczny. To jest po części granica z Białorusią, po części z Ukrainą. Tu problemu nie ma, ale jakie są problemy na granicy z Białorusią, to państwo wiedzą - zauważył Kaczyński.

Obecność pana ministra tam ma wymiar i praktyczny, bardzo istotny, ale przede wszystkim ma ten wymiar symboliczny, bo pan minister kieruje jednym z tych resortów, które bronią polskich obywateli i bronią Polski - zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Lista „jedynek” do Sejmu KW Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 1 (Legnica) — Elżbieta Witek

Okręg nr 2 (Wałbrzych) — Marcin Gwóźdź

Okręg nr 3 (Wrocław) — Mirosława Stachowiak-Różecka

Okręg nr 4 (Bydgoszcz) — Paweł Szrot

Okręg nr 5 (Toruń) — Krzysztof Szczucki

Okręg nr 6 (Lublin) — Przemysław Czarnek

Okręg nr 7 (Chełm) — Mariusz Kamiński

Okręg nr 8 (Zielona Góra) — Marek Ast

Okręg nr 9 (Łódź) — Zbigniew Rau

Okręg nr 10 (Piotrków Trybunalski) — Antoni Macierewicz

Okręg nr 11 (Sieradz) — Joanna Lichocka

Okręg nr 12 (Chrzanów) — Rafał Bochanek

Okręg nr 13 (Kraków) — Małgorzata Wassermann

Okręg nr 14 (Nowy Sącz) — Ryszard Terlecki

Okręg nr 15 (Tarnów) — Anna Pieczarka

Okręg nr 16 (Płock) — Kamil Bortniczuk

Okręg nr 17 (Radom) — Marek Suski

Okręg nr 18 (Siedlce) — Maria Koc

Okręg nr 19 (Warszawa) — Piotr Gliński

Okręg nr 20 (podwarszawski) — Mariusz Błaszczak

Okręg nr 21 (Opole) — Paweł Kukiz

Okręg nr 22 (Krosno) — Marek Kuchciński

Okręg nr 23 (Rzeszów) —Zbigniew Ziobro

Okręg nr 24 (Białystok) — Jacek Sasin

Okręg nr 25 (Gdańsk) — Kacper Płażyński

Okręg nr 26 (Gdynia) — Piotr Muller

Okręg nr 27 (Bielsko-Biała) — Stanisław Szwed

Okręg nr 28 (Częstochowa) — Lidia Burzyńska

Okręg nr 29 (Gliwice) — Bożena Borys-Szopa

Okręg nr 30 (Rybnik) — Bolesław Piecha

Okręg nr 31 (Katowice) — Mateusz Morawiecki

Okręg nr 32 (Sosnowiec) — Ewa Malik

Okręg nr 33 (Kielce) — Jarosław Kaczyński

Okręg nr 34 (Elbląg) — Leonard Krasulski

Okręg nr 35 (Olsztyn) —Janusz Cieszyński

Okręg nr 36 (Kalisz) — Marlena Maląg

Okręg nr 37 (Konin) — Zbigniew Hoffmann

Okręg nr 38 (Piła) — Krzysztof Czarnecki

Okręg nr 39 (Poznań) — Szymon Szynkowski vel Sęk

Okręg nr 40 (Koszalin) — Czesław Hoc

Okręg nr 41 (Szczecin) — Marek Gróbarczyk

PKW zarejestrowała 86 komitetów wyborczych

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.

Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła proces rejestracji komitetów wyborczych w październikowych wyborach do Sejmu i Senatu. Łącznie PKW zarejestrowała 86 komitetów: 43 komitety wyborców, 41 komitetów partyjnych i 2 komitety koalicyjne. Komisja odmówiła rejestracji 8 komitetom.

Termin na złożenie w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych upłynął w poniedziałek. Do PKW trafiły 94 zawiadomienia, Komisja przyjęła 86, zaś 8 komitetom odmówiła rejestracji. Pełnomocnicy wyborczy, którym odmówiono przyjęcia zawiadomienia mają prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW.