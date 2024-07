Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Krzysztof Bosak / Jakub Rutka / RMF FM

To będzie rozmowa o polityce dzień po próbie zamachu na byłego prezydenta USA. Z jakimi refleksjami powinni podejść do tego, co wydarzyło się w Pensylwanii polscy politycy? Czy ponownie - jak po zamacha na Pawła Adamowicza czy Roberta Fico - będą przez chwilę mówić o potrzebie stępienia języka walki politycznej? Czy w tej sytuacji część europosłów Konfederacji naprawdę chce w PE współpracować z niemiecką partią AfD?

Po piątkowym głosowaniu w Sejmie w sprawie aborcji zapytamy też Krzysztofa Bosaka czy przyjąłby do klubu Konfederacji Romana Giertycha.

