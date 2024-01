"Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami i z tego co mi wiadomo, nie zamierzają z tych mandatów rezygnować" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Szczucki. Poseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział też, że - według jego wiedzy - były szef CBA nie będzie kandydował na stanowisko prezydenta Warszawy.

Wideo youtube

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali niedawno ponownie ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przedstawiciele większości rządzącej, w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekonują, że byli szefowie CBA utracili mandat poselski, innego zdania są sami zainteresowani, jak i ich środowisko polityczne. Czy w związku z tym wkrótce będą uczestniczyć w obradach Sejmu?

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamiński kandydatem na prezydenta Warszawy? "Nie słyszałem o takim pomyśle""Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami i z tego co mi wiadomo, nie zamierzają z tych mandatów rezygnować" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Szczucki. Poseł Prawa

Nie wiem, ale zakładam, że mogą próbować wziąć udział w pracach Sejmu, bo taki jest obowiązek każdego posła. Oczywiście jasne jest, że marszałek Hołownia pokazuje swój upór, będzie chciał im to uniemożliwić - odparł Krzysztof Szczucki.

Niedawno w mediach pojawiły się spekulacje, jakoby Mariusz Kamiński miał kandydować na prezydenta Warszawy. Gość Roberta Mazurka stwierdził, że z tego, co wie, na to stanowisko są rozważane inne kandydatury.

Nie słyszałem o takim pomyśle. Wedle mojej wiedzy nie będzie (kandydował), ale decyzje podejmuje kierownictwo naszej partii. Dopóki nie zostanie ta decyzja oficjalnie ogłoszona, to wszystko się może zdarzyć - podkreślił.

Robert Mazurek zauważył, że część posłów PiS-u lansuje pomysł, zgodnie z którym Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni być lokomotywami partii z Nowogrodzkiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Decyzje będą podejmowane, natomiast mają pełne prawo kandydować - stwierdził były szef Rządowego Centrum Legislacji.

Krzysztof Szczucki / Karolina Bereza / RMF FM

Prezydent powinien być "aktywniejszy"?

Jednym z tematów Porannej rozmowy w RMF FM była również postawa Andrzeja Dudy. Jarosław Kaczyński wezwał prezydenta, by w różnych kwestiach był "aktywniejszy". Co głowa państwa powinna teraz zrobić?

Pan prezydent - zgodnie z konstytucją - stoi na jej straży i powinien dbać o to, żeby była przestrzegana, natomiast konstytucyjne kompetencje prezydenta są wąsko zakrojone, więc nie wypada mi mówić, co pan prezydent powinien zrobić - powiedział. Dodał jednak, że jednym z dostępnych narzędzi jest powołanie Rady Gabinetowej, czyli posiedzenia rządu pod przewodnictwem prezydenta.

Zdaniem naszego gościa, prezydent powinien zwrócić ministrom uwagę, że to, co robią, to jawne naruszanie konstytucji i zasad.