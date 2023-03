Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister sportu Kamil Bortniczuk. Porozmawiamy m.in. o wtorkowej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), który przywrócił możliwość startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną. Nie oznacza to jeszcze dopuszczenia zawodników z obu państw do Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku w Paryżu – tą sprawą zarząd MKOl ma się zająć w późniejszym terminie.

Kamil Bortniczuk / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Jakie działania może podjąć polski rząd, by nie dopuścić do startu Rosjan i Białorusinów w Igrzyskach Olimpijskich? Czy możliwe jest, by nasi sportowcy zbojkotowali igrzyska?

Ministra Bortniczuka zapytamy ponadto o debiut Fernando Santosa w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak ocenia występ Biało-Czerwonych w meczu z Czechami w Pradze (1:3) oraz Albanią (1:0) w Warszawie? Czy z taką grą nasza kadra ma szansę awansować do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Niemczech?

W rozmowie nie zabraknie też tematów politycznych, w tym przygotowań do październikowych wyborów parlamentarnych. Czy Łukasz Mejza powinien znaleźć się na listach Zjednoczonej Prawicy? Czy będzie na nich zdymisjonowany niedawno w związku z nieprawidłowościami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek? Czy możliwa jest powyborcza koalicja Zjednoczonej Prawicy z Konfederacją?

Na rozmowę zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, interia.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 8.00!