„Zdane na czwórkę w skali szkolnej” – tak grę piłkarskiej reprezentacji Polski w dwóch pierwszych meczach pod wodzą trenera Fernando Santosa ocenił w Rozmowie w południe w RMF FM Dariusz Dziekanowski. „Pamiętajmy, jak graliśmy na mistrzostwach świata, mimo że wyszliśmy z grupy. Pamiętajmy jaki bałagan był. Pamiętajmy, że Santos uczy się polskich zawodników. Początek był bardzo zły, ale trzeba przyznać, że (Santos) wyciągnął wnioski” – uzasadniał swoją ocenę były piłkarz. Na uwagę, że mecz z Albanią nie był dobry w wykonaniu reprezentacji, Dziekanowski odparł: „Ale była lepsza organizacja. To, co wyrabialiśmy w meczu z Czechami ,to był brak koncentracji”.