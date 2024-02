​Gościem czwartkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie rosyjski historyk i pisarz Jurij Felsztinski. Porozmawiamy z nim między innymi o tym jak i dlaczego zginął lider antyputinowskiej opozycji Aleksiej Nawalny. Dlaczego trzy lata wcześniej, po próbie otrucia, zdecydował się wrócić do Rosji?

Jurij Felsztinski / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Tematem rozmowy będą też marcowe wybory prezydenckie w Rosji. Czy w tym kraju jest jeszcze prawdziwa opozycja? Ile lat Władimir Putin będzie jeszcze rządził na Kremlu? Jaka może być Rosja po Putinie?

Z Jurijem Felsztinskim porozmawiamy ponadto o trwającej już blisko dwa lata wojnie w Ukrainie. Czy są jakiekolwiek widoki na jej zakończenie?

