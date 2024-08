"W tej chwili przygotowaliśmy raport, będzie przegłosowany w pierwszym tygodniu września, ale na poprzedniej komisji śledczej zostało przegłosowane złożenie 12 zawiadomień na 19 polityków PiS. I jestem przekonany, że wśród tych, którym zostanie zabrany immunitet, będzie były premier Mateusz Morawiecki" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Joński, przewodniczący komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Dodał również, że ojca Tadeusza Rydzyka, który wziął 379 mln subwencji z budżetu państwa - jest "za co ścigać".

Joński o Rydzyku: Możliwa konfiskata majątku i zarzuty karne Marcin Suchmiel / RMF FM

Każdy, kto złamał prawo za czasów PiS, za to odpowie - mówił Dariusz Joński, tłumacząc, że podjęcie odpowiednich działań wymaga czasu.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joński o Rydzyku: Możliwa konfiskata majątku i zarzuty karne

Dobra współpraca i pokazanie złodziejstwa (za czasów PiS) jest szalenie istotne. Prowadziłem komisję śledczą przez pół roku. Tyle mniej więcej trwało zbieranie dowodów, żeby nikt nie obalił tego w sądzie. W tej chwili przygotowaliśmy raport, będzie przegłosowany w pierwszym tygodniu września, ale na poprzedniej komisji śledczej zostało przegłosowane złożenie 12 zawiadomień na 19 polityków PiS. I jestem przekonany, że wśród tych, którym zostanie zabrany immunitet, będzie były premier Mateusz Morawiecki. Nie miał prawa podejmować decyzji i odbierać kompetencji PKW, przerzucać na Pocztę Polską - tłumaczył polityk.

Joński jest przekonany, że ma dowody na to, iż w przypadku zarządzania Pocztą Polską i wyborów korespondencyjnych zostało złamane prawo. Ale to prokuratorzy i sędziowie podejmują decyzje - dodaje.

Polityk uważa, że 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości "to rozbiór Poczty Polskiej". Joński mówi, że w ubiegłym roku straty spółki wyniosły 740 mln zł. Największa strata w historii Poczty - podkreślił.

Dariusz Joński / Marcin Suchmiel / RMF FM

Dwie strategiczne dla Polski firmy, Pocztę Polską i PKP Cargo, doprowadzono do upadku - zaznacza polityk.

Jarosław Kaczyński pozwolił zbudować taki wymiar sprawiedliwości, żeby nikt z polityków PiS (w czasie ich rządów) nie miał postawionych jakichkolwiek zarzutów - zdiagnozował Dariusz Joński.

Tomasz Terlikowski stwierdził, że na razie z ust polityków PO pada wiele oskarżeń, natomiast mało jest konkretów i działań prawnych.

Młyny sprawiedliwości mielą wolno, ale jestem przekonany, że sprawiedliwie. Jeśli komuś się wydaje, że ucieknie, to się myli. To dotyczy też posła Romanowskiego. Ale spokojnie, to nie piekarnia - odpowiada Joński.

Rydzyk w areszcie?

Czy możemy obudzić się w rzeczywistości, w której ojciec Tadeusz Rydzyk trafi do aresztu? - pytał Tomasz Terlikowski, nawiązując do gigantycznych kwot, które z budżetu państwa otrzymywał duchowny.

Niech pan mi pokaże drugą osobę, która dostała 379 mln złotych tak od ręki na różnego rodzaju dotacje, subwencje, te które się nie powinny pojawić - odpowiada Joński.

I dodaje: Mam nadzieję, że w przypadku Rydzyka nie tylko mogą się pojawić tylko zarzuty karne, ale i konfiskata majątku. Jest z czego i za co ściągać.