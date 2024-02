"Chcieliśmy poznać te dokumenty, o których mówił Donald Tusk, ekspertyzy, które stawiają w wątpliwość CPK, ale ich nie ma" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Premier Donald Tusk stwierdził, że dotychczasowe ekspertyzy stawiają pod znakiem zapytania całą inwestycję, jaką jest CPK. Posłowie PiS Marcin Horała i Waldemar Buda wybrali się na kontrolę poselską w tej sprawie, o czym poinformowali na nagraniu w mediach społecznościowych.

Horała: Okazuje się, że nie ma dokumentów

Innego uzysku nie ma, bo się okazuje, że nie ma dokumentów. Chcieliśmy poznać te dokumenty, o których mówił Donald Tusk, ekspertyzy, które stawiają w wątpliwość CPK, ale ich nie ma, więc można tylko nagrać film, że ich nie ma - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Horała.

Gość Roberta Mazurka zapewnił, że prace przy budowie CPK posuwają się naprzód. Trwają przygotowawcze prace budowlane na dobrowolnie wykupionych gruntach. Dzięki dobrodziejstwom specustawy o CPK pewne kategorie prac budowlanych można rozpocząć na podstawie decyzji środowiskowej - powiedział.

Horała nie zgodził się z sugestiami, że są duże opóźnienia w realizacji inwestycji. Bardzo niewielkie. Generalnie utrzymaliśmy się w harmonogramie - podkreślał.

Horała: Jeśli już na nic nie można liczyć, to na miłosierdzie Boże

Robert Mazurek pytał swojego gościa np. o wydanie 250 tys. zł w firmie Roberta Lewandowskiego. Na informowanie i promowanie tej inwestycji - tłumaczył Horała. Wszystko było zgodnie z prawem zamówień publicznych. Nie pamiętam, bo osobiście tym się nie zajmowałem - mówił.

Gość RMF FM był pytany także o reklamę CPK w kwartalniku "Apostoł miłosierdzia Bożego", za co zapłacono 55 tysięcy zł. Już na nic nie można liczyć, to na miłosierdzie Boże - stwierdził Horała.

W Unii Europejskiej jest zasada, że jak się robi projekt inwestycyjny, to 1 proc. jego budżetu ma iść na promocję tego projektu, więc teoretycznie na promocję CPK powinniśmy wydać 460 milionów zł. Wydaliśmy przez sześć lat 27 milionów. W różnych mediach ukazywały się artykuły sponsorowane czy reklamy, między innymi w tego rodzaju kwartalniku. W czym są gorsi odbiorcy tego kwartalnika? Co więcej, podejrzewam, że czytają go wnikliwiej niż odbiorcy innych mediów - zaznaczył.