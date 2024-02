"Pan minister nie przyszedł na zespół, który dotyczył kwestii tego, w jakim momencie jesteśmy, jeżeli chodzi o realizację projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego" - poinformowała w Porannej rozmowie w RMF FM Paulina Matysiak, krytykując Macieja Laska za brak zaangażowania w pracę zespołu sejmowego ds. CPK.

Matysiak: Nie zgadzam się z Trzaskowskim. CPK powinien powstać Michał Dukaczewski / RMF FM

Matysiak: Nie zgadzam się z Trzaskowskim. CPK powinien powstać

Chcemy rozmawiać o tych ważnych projektach i niestety druga strona nie chce rozmawiać - powiedziała Paulina Matysiak, precyzując, że chodzi o ministra Macieja Laska, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Donald Tusk powołał się na ekspertyzy, świadczące o tym, że budowa CPK nie będzie opłacalna. Robert Mazurek pytał, że być może stąd niechęć rządowego ministra do uczestniczenia w pracach zespołu sejmowego. Paulina Matysiak przyznała, że nie widziała nigdy ekspertyz, które potwierdzałyby nieopłacalność projektu Centralnego Projektu Lotniczego.

Zapytałam pana premiera w interpelacji o ekspertyzy (dotyczące oceny projektu CPK). Nie dostałam jeszcze odpowiedzi. Analizy, które są dostępne, mówią coś zupełnie przeciwnego. Ten port komunikacyjny powinien powstać - mówiła posłanka i dodała: Nie znam takich (analiz), które mówią, że ta budowa jest bezzasadna. Być może takie ekspertyzy były wykonane na specjalne zamówienie. Jestem przekonana, że kancelaria premiera odpowie na te interpelacje.

Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uważa, że budowa CPK będzie oznaczać "wyrok śmierci" dla lotniska Okęcie.

Nie zgadzam się z prezydentem Trzaskowskim. Uważam, że budowa hubu (portu centralnego) to jest wielka szansa i nadzieja na rozwój Warszawy - odpowiedziała Trzaskowskiemu Paulina Matysiak.

Gdzie jest Razem? W rządzie, czy opozycji?

Robert Mazurek pytał o to, w jakim miejscu znajduje się obecnie Razem. Chociaż politycy ugrupowania deklarują, że nie weszli do rządu, więc należą do opozycji - w dotychczasowych głosowaniach w Sejmie zawsze opowiadali się za rozwiązaniami proponowanymi przez gabinet Tuska.

Partia Razem jest krytyczna - uważa posłanka. Matysiak przyznaje, że o ile głosowała za wotum zaufania dla gabinetu Donalda Tuska, o tyle będzie uważnie przyglądać się pracom rządu i głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami politycznymi.

Na razie nie było (poddawane pod głosowanie) kontrowersyjnych rzeczy, w których mamy mocny rozdział z rządem - stwierdziła Matysiak.