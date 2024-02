"Dostajemy sprzeczne informacje. Ja bym oczekiwała od premiera i od pełnomocnika jasnej deklaracji: projekt CPK będzie kontynuowany, nie będzie sabotowany, nie będzie przedłużany w nieskończoność. Audyt niech się toczy, dobrze, że będą wybrane do tego zewnętrzne, eksperckie firmy, które sprawdzą, co tam się działo. Natomiast te rzeczy, które możemy realizować, które zostały zaplanowane, niech się po prostu dzieją. Prawda jest taka, że budowa samego lotniska mogłaby się rozpocząć w tym roku i realną datą oddania go do użytku jest pewnie rok 2030, może 2031" – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka Paulina Matysiak.

Wideo youtube Przedstawicielka Nowej Lewicy zwróciła uwagę, że z postępem prac są problemy, chociażby ze względu na wstrzymywanie wydania decyzji lokalizacyjnej. Ta decyzja już powinna być wydana. Jest tutaj gra na czas. Wiemy, że nie zostały złożone wnioski o finansowanie unijne - powiedziała i doprecyzowała, że z czterech wniosków złożone zostały dwa. W parlamencie Maciej Lasek tłumaczył, że były one źle napisane i "niedojrzałe". Chodzi o pieniądze na węzeł kolejowy przy lotnisku i kolej dużej prędkości między Łodzią a Warszawą. Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z PAULINĄ MATYSIAK Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kakofonia rządzących ws. CPK. Matysiak: Oczekuję jasnej deklaracji Już w tym tygodniu pan Lasek mówił, że wniosek na węzeł CPK, który jest i tak potrzebny, nawet jakby nie chciano budować lotniska (...) nie został złożony, ponieważ czekają na to czy ten projekt będzie kontynuowany - mówiła. CPK to łąka w Baranowie? "Nikt już w ten spin nie wierzy" Prowadzący rozmowę Grzegorz Sroczyński zwrócił uwagę, że komunikaty obozu rządzącego w sprawie CPK to kakofonia. Przypomniał, że filmik krytykujący inwestycję ostatnio opublikowała posłanka Katarzyna Kierzek-Koperska z PO. Użyła argumentu, że CPK to "kolejny przekręt". Nikt już w ten spin nie wierzy. Tak naprawdę używanie tych argumentów o pilnowaniu łąki pod Baranowem to jest ośmieszanie siebie. Wiadomo, że każda tak duża inwestycja ma taki etap, w którym nic się w konkretnym miejscu nie robi, bo mamy fazę projektową, zdobywania kolejnych zezwoleń - stwierdziła Matysiak. Podkreśliła jednak, że w przypadku CPK ten etap się już zakończył, bo trwa już np. palowanie w miejscu, w którym ma powstać drugi tunel dużych prędkości. Z drugiej strony w niedzielę w Mrągowie Donald Tusk powiedział, że CPK będzie zbudowane, ale policzony zostanie "każdy publiczny grosz". Jak Matysiak patrzy na te deklaracje? Oczywiście się pod tym podpisuje. Sprawdzajmy wydatki, które idą z publicznych pieniędzy - zaznaczyła. Matysiak przyznała, że kiedyś była przeciwko powstaniu lotniskowej części CPK. Przekonały mnie głosy eksperckie (...) Tak, to lotnisko też jest nam potrzebne. Mało tego, jak sięgniemy do opracowań, to wszystkie rządy widziały potrzebę tej budowy - podkreśliła. Zobacz również: Adam Szłapka gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24

