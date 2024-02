Donald Tusk o Pegasusie rozmawiał tylko przy mediach. Później była rozmowa między prezydentem, premierem i poszczególnymi ministrami na temat atomu, Centralnego Portu Komunikacyjnego, zbrojeń - tak o wtorkowym posiedzeniu Rady Gabinetowej mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek. Szef gabinetu Andrzeja Dudy poinformował, że prezydent spotka się dziś z Krzysztofem Bosakiem.

Marcin Mastalerek / Michał Dukaczewski / RMF FM

Mastalerek: Jeżeli Tusk chce, CPK może nosić imię Pegasusa Karolina Bereza / RMF FM

Mastalerek: Prezydent miał rację, że zamknął drugą część Rady Gabinetowej

We wtorek na posiedzeniu Rady Gabinetowej premier Donald Tusk m.in. przekazał prezydentowi dokumenty w sprawie inwigilacji polityków Pegasusem. Prezydent miał rację, że zamknął drugą część, była ona klauzulowana. Kiedy były kamery, Donald Tusk opowiadał o Pegasusie, ale na szczęście kiedy kamery zostały wyproszone, kiedy zgasły światła i lampy kamer, wówczas była merytoryczna rozmowa - mówił w RMF FM Marcin Mastalerek.

Mam taką propozycję, jeżeli Donald Tusk chce, to Centralny Port Komunikacyjny może nawet nosić imię Pegasusa, byle on powstał. Dla prezydenta liczy się tylko i wyłącznie cel - podkreślił.

Robert Mazurek dopytywał swojego gościa, jaki cel ma prezydent. Cel długoterminowy jest taki, żeby te strategiczne inwestycje powstały, a cel tej Rady Gabinetowej był taki, by oddzielić to, co politycy koalicji rządowej mówią w mediach, a mają różne zdanie, od tego, co mówi się na oficjalnych spotkaniach. Prezydent chciał uzyskać deklarację rządu, że te inwestycje będą kontynuowane - powiedział Mastalerek.

Mastalerek o tym, czy powstanie elektrownia atomowa i CPK

Szef gabinetu prezydenta był pytany, czy zatem w Polsce powstanie elektrownia atomowa. Musi powstać, inaczej nie dokonamy transformacji energetycznej takiej, jakiej chce Unia Europejska. Ta elektrownia powstanie, dlatego że 90 proc. Polaków ją popiera, a politycy, kiedy większość społeczeństwa coś popiera, najczęściej w tę stronę działają - mówił Mastalerek.

Co do powstania CPK nie miał już pełnego przekonania. Bardzo bym tego chciał. Gdyby poprzednia władza wygrała wybory parlamentarne w taki sposób, żeby mogła rządzić, mógłbym powiedzieć "tak , na sto procent powstanie", a teraz mogę powiedzieć tylko tak "prezydent będzie robił wszystko, żeby powstało - powiedział gość RMF FM.

Mamy takie przekonanie, że polityków koalicji rządzącej można "przymusić" do budowania Centralnego Portu Komunikacyjnego wtedy, kiedy będzie społeczne poparcie - dodał.

Andrzej Duda zaprosił Krzysztofa Bosaka

Robert Mazurek pytał Marcina Mastalerka także o Krzysztofa Bosaka, który chciałby rozmawiać z prezydentem w sprawie resetu konstytucyjnego.

Prezydent dziś na godzinę 11 zaprosił Krzysztofa Bosaka do Pałacu Prezydenckiego. Odbędzie się takie spotkanie. Drzwi Pałacu są otwarte. Krzysztof Bosak zwrócił się na piśmie o takie spotkanie - poinformował Mastalerek.