Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Henryk Kiepura, wiceminister edukacji narodowej. Porozmawiamy m.in. o interwencji resortu w sprawie alko-tubek, które wyglądają jak musy dla dzieci. Zapytamy też o to, czy dojdzie do zaostrzenia przepisów po śmierci 16-letniej Julii z Lubina, która ze względu na hejt ze strony rówieśników popełniła samobójstwo.

Z Henrykiem Kiepurą porozmawiamy też o przyszłorocznych zmianach w edukacji i planach zastąpienia w szkołach podstawowych czterech przedmiotów - jednym.

