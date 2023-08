"Roman Giertych nie został zgłoszony przez Polskę 2050 do paktu senackiego. Nigdy nie był, nie jest i nie będzie naszym kandydatem" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Paulina Henning-Kloska. Wczoraj Szymon Hołownia zadeklarował, że Polska 2050 zgłosi Giertycha jako kandydata do drugiej izby, mimo że od tygodni padały deklaracje, że dla mecenasa nie będzie miejsca w pakcie senackim.

Wideo youtube

Rozumiem tak wypowiedź Szymona Hołowni, że jakoś grzecznościowo niezależnego kandydata zgłosili panowie - powiedział. Dopytywana o wyjaśnienie tej sytuacji, tłumaczyła: Roman Giertych sam deklarował, że chciał - i rozumiem, że kogoś musiał poprosić, żeby powiedzieć, że ten akces chęci jego startu jest aktualny. Natomiast powiem tylko tyle, że on z tego co wiem, zainteresowany był tylko obwarzankiem poznańskim (...). Jeżeli wystartuje, to w kontrze do paktu senackiego - mówił.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z PAULINĄ HENNING-KLOSKĄ Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hennig-Kloska: Giertych nie był, nie jest i nie będzie naszym kandydatem

"Kołodziejczak chce zrobić kryzys konstytucyjny"

Piotr Salak pytał też wiceszefową Polski 2050 czy razem z Trzecią Drogą wystartuje lider Agrounii Michał Kołodziejczak. To jest też dla nas kontrowersyjny i trudny do zaakceptowania kandydat. Z tego względu, że nie wiemy, co się za tym kandydatem niesie. Z kim tworzy tę partię. Nie znamy kandydatów. Zgłaszaliśmy te wątpliwości naszym koalicjantom - powiedział.

Jej zdaniem Kołodziejczak nie chce tworzyć demokratycznego rządu po wyborach. On chce zrobić kryzys konstytucyjny. Nie możemy wprowadzać ludzi, którzy będą podtrzymywali władze Prawa i Sprawiedliwości po wyborach. Wywołanie kryzysu to jest destabilizowanie państwa - zaznaczyła.

Co z Dziamborem?

Rozmówczyni RMF FM odniosła się też do możliwości kandydowania z list Trzeciej Drogi Artura Dziambora. Jeżeli spojrzymy na takie podstawowe głosowania Artura Dziambora, no to głosował przeciw w sprawie KPO. Opozycja po wyborach musi uruchomić KPO. To jest nasze zobowiązanie wobec wyborców. To głosowanie nie może wisieć na jednym głosie Artura Dziambora - tłumaczyła.

Co z tego, że urośniemy nawet o 1 proc., jeśli wprowadzimy do Sejmu kogoś, kto zrobi w przyszłości koalicję z PiS, będzie kontestował potrzebę zawiązania demokratycznego rządu po wyborach albo na przykład będzie uniemożliwiał uruchomienie środków europejskich, które obiecywaliśmy obywatelom - dodała.

Nie ma możliwości, by politycy Polski 2050 startowali z list PSL-u

Henning-Kloska poinformowała też, że wciąż nie wiadomo, czy Trzecia Droga pójdzie razem do wyborów. Mamy podpisaną umowę koalicyjną, dzisiaj pracujemy nad finalną. PSL z pomysłu wspólnego startu z Agrounią formalnie, publicznie się nie wycofał - zaznaczyła.

Posłanka nie chciała powiedzieć, czy wykluczyła osobnego startu obu partii. Czas się kończy. Istotnie prezydent Andrzej Duda za chwilę ogłosi wybory. Dzisiejszy dzień wymaga odpowiedzialności po obydwu stronach. Wciąż jeszcze wierzę w dobre rozwiązanie - mówiła. Dziś będą obradować zarządy obu partii. Decyzje mają zapaść do wieczora.

Piotr Salak dopytywał, czy ugrupowania Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza zdają sobie sprawę, że mogą popełnić taki sam błąd, co Lewica w 2015 roku - pójść do wyborów jako koalicja i nie przekroczyć progu. Nie widzę zagrożenia dla progu. Jeżeli wszyscy będą straszyć ludzi, że nie przekroczymy progu i sztucznie zaniżać poparcie dla nas, może dojść do ponadnormatywnego obniżenia sondaży. W normalnych warunkach Trzecia Droga ma jednak poparcie na poziomie kilkunastu procent. Wiara w potrzebę istnienia Trzeciej Drogi jest duża - wyjaśniała.

Jej zdaniem badania pokazują, że coraz większa grupa wyborców szuka alternatywy dla PiS i PO. Oczywiście musimy walczyć o odzyskanie trzeciego miliona wyborców, który jeszcze przed chwilą był, teraz się waha i ma wątpliwości. Ale po które zamierzamy wyciągnąć rękę - podkreśliła.

Henning-Kloska zaznaczyła, że nie ma możliwości, by politycy 2050 poszli do wyborach na listach PSL-u. Od początku to mówimy. Nie po to podpisaliśmy umowę o koalicyjnym komitecie wyborczym, by startować z list innego ugrupowania politycznego. My zawieramy umowy i ich dotrzymujemy. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów - mówiła.