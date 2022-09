"Budżet, który został przyjęty wstępnie, zakłada zwyżkę subwencji oświatowej o 11 mld zł i podniesienie wynagrodzeń od kilkunastu do 35 procent. 1240 zł brutto więcej będzie zarabiał nauczyciel najmniej zarabiający" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Według niego 814 zł brutto więcej ma zarabiać natomiast nauczyciel dyplomowany.

Przemysław Czarnek / Piotr Szydłowski / RMF FM

Robert Mazurek pytał swojego gościa, dlaczego nauczyciele zarabiają tak mało. "Są to zaniedbania wieloletnie, natomiast proszę zwrócić uwagę - 63 proc. podwyżki w stosunku do 2015 roku na dziś, na 1 września ma nauczyciel najmniej zarabiający" - mówił Czarnek.

Dziś decyzja ws. kolejnego podręcznika do HiT?

Przemysław Czarnek był pytany także o inne podręczniki do nowego przedmiotu - Historia i Teraźniejszość. Na razie jedynym zaakceptowanym jest ten autorstwa prof. Roszkowskiego.

"Wnioski (o zaakceptowanie - przyp. red.) były złożone w różnym czasie. Jeśli chodzi o podręcznik "Białego Kruka", to był początek maja, jeśli chodzi o wniosek Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, to był koniec czerwca, a "Oświatowca" - początek lipca. Jeśli chodzi o Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wszystko mamy gotowe, czekamy na ostateczną decyzję pani profesor, która ma (wydać - przyp. red.) opinię językową. Po zastrzeżeniach, które złożyła do wydawnictwa, wydawnictwo się ustosunkowało pozytywnie do jej zastrzeżeń. Mam nadzieję, że dzisiaj to wpłynie, dzisiaj będzie wydana decyzja na podręcznik WSiP-u" - mówił szef resortu edukacji.

Minister odniósł się też do słów burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza. To właśnie on był pierwszym samorządowcem, który zadeklarował, że nie zgadza się, by podręcznik do HiT-u prof. Roszkowskiego był używany w jego szkole.

"Jeśli pan burmistrz Ustrzyk Dolnych chce zarządzać również nadzorem pedagogicznym w swojej szkole, to bardzo proszę oddać subwencję oświatową. Z samorządowcami niekiedy jest tak - niekiedy, bo wczoraj miałem znakomite rozmowy z samorządowcami - że jak potrzebują pieniędzy, to szkoły są państwowe, a jak potrzebują zarządzać również tym, z czego się uczy, to szkoły są ich. Więc niech się zdecydują" - mówił gość Roberta Mazurka.

Czarnek był pytany również o reparacje wojenne od Niemiec. "Jeżeli się o to nie upomnimy, to na pewno nie dostaniemy. Natomiast to, że to zostało podsumowane w końcu bardzo rzetelnie i że jest przedstawione jako żądanie reparacji, to jest początek do tego, żeby ewentualnie liczyć na to, że się dostanie" - mówił.

"Liczymy, że Niemcy to honorowi ludzie i zobaczą, jakie straty wyrządzili Polsce w czasie II wojny światowej i zechcą się pochylić nad tym, co powinni zrobić już dawno i nie powoływać się na 1953 rok, kiedy państwo polskie w zasadzie nie istniało, to była bardziej jednostka geopolityczna, niż państwo. I zrzekło się to komunistyczne państwo reparacji na rzecz Związku Radzieckiego. Takie powoływanie się Niemców na tamten rok jest nie fair, najdelikatniej mówiąc" - podkreślił.