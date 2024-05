Papież ostro wypowiedział się przeciwko obecności homoseksualistów w seminariach. Według włoskiego portalu Dagospia, Franciszek miał użyć obraźliwego określenia - "frociaggine".

Papież Franciszek / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Słowa miały paść podczas zamkniętego spotkania z włoskimi biskupami z Konferencji Episkopatu Włoch. Franciszek zaapelował o większą selekcję w przyjmowaniu kandydatów do seminarium i - według portalu - ocenił, że jest za dużo "gejostwa".

Papież zaskoczył, używając wyjątkowo ostrego określenia pod adresem gejów - twierdzi Dagospia.

Watykan nie odpowiedział dotychczas na prośby watykanistów o oficjalny komentarz lub odniesienie się do informacji portalu.

Papież mówił na początku pontyfikatu: kKm ja jestem, by osądzać?

Watykaniści odnotowują, że przywoływana przez portal wypowiedź Franciszka znacząco różni się od tej z początku jego pontyfikatu. Podkreślał wówczas, że nie potępia księży gejów.

Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać? - mówił papież w drodze powrotnej ze Światowych Dni Młodzieży w Brazylii. Zaznaczył wówczas, że homoseksualiści nie powinni być osądzani ani marginalizowani w życiu społecznym. Opowiedział się za integracją gejów i lesbijek w społeczeństwie.