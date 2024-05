Z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity przygotowało dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia prezent. Już 1 czerwca najmłodsi będą mogli podróżować polskimi kolejami za darmo.

Zdjęcie poglądowe / PAP/Andrzej Grygiel / PAP

Polski przewoźnik informuje, że oferta promocyjna dotyczy podroży wyłącznie po Polsce, ale za to wszystkimi pociągami PKP Intercity w klasie 2. Z tego prezentu na Dzień Dziecka skorzystać mogą dzieci i młodzież do 16. roku życia. Żeby skorzystać z promocji, należy odebrać darmowy bilet w kasie biletowej. Można to również zrobić w pociągu u konduktora.

Jedynym wyjątkiem są pociągi EIP, czyli Express InterCity Premium. W przypadku Pendolino bilet należy odebrać wyłącznie w kasie. PKP przypomina, że bezpłatne podróżowanie będzie możliwe za okazaniem ważnego dokumentu, który potwierdzi wiek dziecka.

Chętnie byśmy skorzystali z tej promocji, gdybyśmy wiedzieli o niej wcześniej, bo mamy już zaplanowany długi weekend, ale ogólnie jest to super inicjatywa – mówi w rozmowie z reporterem RMF FM mieszkanka Warszawy.

Dzieci bardzo lubią pociągi, to jest dla nich atrakcja i frajda. Tym bardziej, że teraz dzieci jeżdżą głównie samochodami. W dzień dziecka można swoje pociechy zabrać gdzieś na wycieczkę, nie trzeba stać w korkach i to również z korzyścią dla środowiska – usłyszał nasz reporter.

Warto pamiętać, że ta oferta przeznaczona jest tylko dla dzieci. Dla rodziców i opiekunów nie są przewidziane dodatkowe ulgi, ale przypomnijmy, że PKP ma inne zniżki dla rodzin, które podróżują razem. Jedną z nich jest „Taniej z Bliskimi”, która uprawnia do 30 proc. zniżki dla grupy od 2 do 6 osób. Oferta obejmuje przejazdy pociągami kategorii TLK lub IC. Co ważne, w ramach tej promocji przysługuje również dodatkowo ulga ustawowa, np. dla seniorów czy studentów.

Rodzice, którzy w Dniu Dziecka będą chcieli zabrać swoje pociechy na wycieczkę, będą mogli kupić również Bilet Rodzinny. To promocja przeznaczona dla grup od 2 do 5 osób, w której jest co najmniej jedno dziecko poniżej 16. roku życia. Każda osoba z grupy otrzyma 30-proc. zniżkę na bilet. PKP zapewnia, że 1 czerwca, gdy dziecko będzie mogło skorzystać z darmowego biletu, wszystkie promocje będą obowiązywały.