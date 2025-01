Ustawa aresztowa

Liczę na to, że coś się wreszcie w tej sprawie zmieni. Wiem, że nie tylko obecny minister sprawiedliwości, ale także niektórzy wiceministrowie, jak np. pani Ejchart, mieli taki sam punkt widzenia - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Bosak. Jego partia złoży w piątek projekt ustawy ograniczającej możliwość stosowania aresztów.

W koalicji rządzącej jest wielu polityków myślących tak samo na temat - mówił Bosak, tłumacząc, że jego zdaniem areszty są nad Wisłą nadużywane.

Nawet jeśli projekt Konfederacji "nie przejdzie", gość RMF FM liczy na to, że wywoła dyskusję i skłoni Ministerstwo Sprawiedliwości do przedstawienia alternatywy.

Nasza ustawa jest moim zdaniem dość dobrze pomyślana. (...) To nie jest tak, że ona zablokuje działanie wymiaru sprawiedliwości, zablokuje prokuratorom wysyłanie przestępców do aresztów. Tam nie ma takiej rzeczy. Chodzi o to, żeby nie nadużywać tego aresztu - podsumował polityk.

Koalicja Konfederacji i PiS? "To nieprawda"

W czwartkowej Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Jacek Sasin mówił, że jedyną szansą dla Polski jest koalicja Konfederacji i PiS.

To nieprawda. Jedyną szansą dla Polski jest to, żeby Polacy wyciągnęli wnioski z tego, co widzą i zaczęli rozliczać różnych politycznych kłamców, szarlatanów i ludzi, którzy zdradzają swoich wyborców i swoje idee - powiedział lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

Czy wicemarszałek Sejmu wyobraża sobie bycie premierem w rządzie Konfederacji i PiS-u? Żaden odpowiedzialny polityk nie da się wciągnąć w takie rozważania - stwierdził rozmówca Tomasza Terlikowskiego.