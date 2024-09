Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Beata Szydło, była premier i europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy m.in. o przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Kto będzie kandydatem PiS-u? A może to Beata Szydło myśli o prezydenturze?

Wideo youtube

Jak Beata Szydło ocenia planowane pod koniec września zmiany w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości? Czy Mariusz Błaszczak będzie idealnym następcą Jarosława Kaczyńskiego? Ile wpłaciła na konto PiS? O to między innymi zapytamy byłą premier.

