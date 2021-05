„Bronisław Komorowski nie zamierza startować w wyborach, tylko zamierza pomóc naszej de facto formacji – Koalicji Polskiej – żebyśmy rośli i przyciągnęli do siebie ludzi z polityki, którzy są w stanie przemówić do wyborców” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FMF Władysław Teofil Bartoszewski. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego skomentował także temat ratyfikacji Funduszu Odbudowy. "Za tym krótkim oświadczeniem, kryje się to, w jaki sposób rząd Prawa i Sprawiedliwości wyda 770 mld złotych. Może tutaj należy się troszkę zastanowić, zanim powie się rządowi "a róbcie, co chcecie" - przyznał polityk.

