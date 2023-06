"Jeżeli Jarosław Kaczyński zdecyduje o powrocie do rządu, to wróci. I wróci na każde stanowisko, jakie uzna za stosowane. Jest liderem partii, jest liderem Zjednoczonej Prawicy" – w Porannej rozmowie w RMF FM przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast. Jak dodał, chciałby, aby Kaczyński wrócił do rządu.

Wideo youtube Ast odniósł się również do referendum ws. relokacji migrantów. Może nieźle by było, gdyby termin referendum pokrywał się z terminem wyborów. Wówczas obniżylibyśmy koszty. Myślę, że jest to technicznie możliwe - mówił. Robert Mazurek pytał swojego gościa, co jeśli w referendum Polacy opowiedzą się przeciwko relokacji migrantów. W tym momencie rząd ma legitymację społeczeństwa. (...) Myślę, że decyzja w referendum znacząca o tym, że polska nie zgadza się na przymusową relokację, też jest sygnałem dla UE. Wydaje mi się, że w przypadku UE również decyzje referendalne są brane pod uwagę. Jest to również argument dla rządu polskiego, ministra spraw zagranicznych, premiera w trakcie dalszych negocjacji z Unią. (...) Myślę, że każda decyzja może zostać zmieniona, szczególnie podjęta na takim szczeblu, na jakim została podjęta - podkreślił Ast. Zobacz również: Marek Ast o paraliżu Trybunału Konstytucyjnego: To po części nasza wina

Marek Ast: Na sto procent obronimy ministra Ziobrę Opracowanie: Karol Żak