„Nikt nie wie, co będzie robił. Być może z naszego terytorium będzie kierował 25 tys. uzbrojonych po zęby ludzi. Na Białorusi nikt na nich nie czeka. Białoruskie społeczeństwo nie chce tych kryminalistów na naszym terytorium, wręcz bardzo się obawia, że te osoby będą szerzyć kryminalne rzeczy. Oni potrafili młotem rozbijać głowy i robić torebki z ludzkiej skóry. To są barbarzyńcy” – mówił Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie w Porannej rozmowie w RMF FM pytany o to, co Jewgienij Prigożyn i Grupa Wagnera będą robić na Białorusi.