Adam Eberhardt, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej UW będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Porozmawiamy z nim m.in. o wizycie premiera Indii w Polsce, a także o wyścigu prezydenckim w USA.

Pierwszy raz od 45 lat Polskę odwiedził premier Indii. Czy wizyta Narendry Modiego to przełomowa wizyta? Co możemy zyskać i czy to wstęp do nowego etapu relacji między naszymi państwami?

Tomasz Terlikowski zapyta swojego gościa także o kończącą się konwencję demokratów w Chicago.

Joe Biden, Michelle Obama, Barrack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, Oprah Winfrey - wiele znakomitych osobistości pojawiło się na scenie i poparło Kamalę Harris. "Yes, she can" - tak zakończył swoje wystąpienie Barrack Obama. Jego żona Michelle mówiła: "Ameryko, nadzieja wróciła". Czy to optymistyczne nastawienie wystarczy, by wygrać wybory i czy przełoży się na głosy?

Naszego gościa zapytamy także o sytuację w Ukrainie i ofensywę wojsk ukraińskich w rejonie kurskim.

