Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM prosto z Forum Ekonomicznego w Karpaczu będzie Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy o tym, jakie tematy dominują na tej największej i najważniejszej międzynarodowej konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zbigniew Bogucki / Albert Zawada / PAP

Zbigniew Bogucki wymieniany jest w gronie faworytów do kandydowania w wyborach prezydenckich z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zapytamy więc, kiedy należy spodziewać się decyzji w tej sprawie.

Powróci też temat konsekwencji decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS, a także sprawa zatrzymania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K.

