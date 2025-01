Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

Wojciech Kolarski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Zapytamy o nadchodzące wybory prezydenckie. Marszałek Sejmu ogłosił wczoraj, że pierwsza tura głosowania odbędzie się 18 maja. Komitety Wyborcze mogą zgłaszać kandydatów do 4 kwietnia. Będziemy pytać o pat prawny po decyzji PKW i o to, kto będzie rozpatrywać protesty wyborcze i czy to właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego stwierdzi ważność wyborów.

Marek Tejchman zapyta naszego gościa o opinię w sprawie zaproponowanej przez Szymona Hołownię ustawy incydentalnej i o pomysł wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, by ważność wyborów orzekł nie Sąd Najwyższy a Trybunał Stanu.

Będziemy też rozmawiać o relacjach prezydenta Andrzeja Dudy z rządem i o stosunkach polsko-amerykańskich po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godzinie 18 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.