"Gdy idzie o negocjacje w sferze bezpieczeństwa i prowadzenie wojny (…) nieprzewidywalność jest atutem. Stany Zjednoczone są głównym wspierającym w sposób militarny Ukrainę i to one będą głównym graczem przy stole" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Siewiera, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. "Ze wszystkimi ludźmi, którzy mogą znaleźć się w administracji Trumpa, środowisko prezydenta Andrzeja Dudy ma relacje, które sięgają wielu lat. Znamy tych ludzi, mamy do siebie telefony komórkowe" - dodał.

Jacek Siewiera / RMF FM

Donald Trump pokonał Kamalę Harris. Co to oznacza dla Polski?

Wybór personaliów w administracji Donalda Trumpa będzie kształtował jego politykę i tam są ogromne różnice. Ze wszystkimi tymi ludźmi środowisko prezydenta Andrzeja Dudy ma relacje, które sięgają wielu lat. Znamy tych ludzi, mamy do siebie telefony komórkowe. Jeśli chodzi o MSZ i Radosława Sikorskiego - może trzeba zacząć od wyboru odpowiedniego ambasadora w Waszyngtonie - powiedział Jacek Siewiera w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Bezpieczeństwo Polski będzie zależało od tego, jak Polska będzie prowadziła politykę zagraniczną i jak polski rząd będzie obsługiwał polskie interesy w relacjach z Waszyngtonem. Jeśli chodzi o politykę Donalda Trumpa, to stanowisko prezydenta (Dudy - przyp. red.) i relacje, które przez tyle lat budował z prezydentem Trumpem i jego otoczeniem - można przyjąć, że do końca prezydentury Andrzeja Dudy te relacje będą dobre. To, w jaki sposób Polska i Europa te relacja poukłada, to będzie natomiast wielki test - powiedział gość Piotra Salaka.

Nie rozumiem, dlaczego Europa skupia się na swoich lękach, wykreowanych zresztą przez własne elity, zamiast na tym, w jaki sposób stanowisko prezydenta wybranego przez największe imperium w tej części świata poukładać - dodał.

Również kolejna odsłona agresywnych ruchów graczy na arenie międzynarodowej sprawia, że sytuacja jest nieprzewidywalna. Prezydentura Trumpa daje szanse, a w znacznie mniejszym stopniu przekłada się na bezpośrednie zagrożenia. Gdy idzie o negocjacje w sferze bezpieczeństwa i prowadzenia wojny (…) nieprzewidywalność jest atutem. Stany Zjednoczone są głównym wspierającym w sposób militarny Ukrainę i to one będą głównym graczem przy stole. Przy rozmowach, w których Ukraińcy będą w stanie uczestniczyć - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Relacje Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Czy nowy prezydent USA przyjedzie do Polski?

Pan prezydent Duda zaprasza (MSZ - przyp. red.) do rozmowy o właściwej kandydaturze na stanowisko w Waszyngtonie. To kluczowa placówka. Tam potrzebujemy ludzi, którzy mają świetne relacje, dobre rozpoznanie tego środowiska politycznego - powiedział Jacek Siewiera.

Szef BBN pytany przez Piotra Salaka, czy przed zakończeniem kadencji Andrzeja Dudy Donald Trump przyjedzie do Polski, stwierdził, że nie jest to niemożliwe.

Absolutnie bym tego nie wykluczał. Pan prezydent Duda złożył gratulacje. Dowodem jego dobrych relacji z Trumpem niech będzie fakt, że na miejscu - w Stanach Zjednoczonych - jest szef gabinetu prezydenta. Nie będę natomiast uprzedzał pracy gabinetu politycznego prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Siewiera.

Najważniejsze aktywa, jakie kształtują relacje Warszawy i Waszyngtonu, leżą w rękach Andrzeja Dudy. Dobrze, żeby rząd jak i stronnictwa polityczne zrozumiały wagę tego, bo od tego naprawdę zależy bezpieczeństwo - dodał.

Co z pomocą dla Ukrainy? Jaką strategię przyjmie Trump wobec Europy?

Na pytanie, co dalej z amerykańską pomocą dla Ukrainy, Jacek Siewiera powiedział: „Nie jesteśmy w stanie wykluczyć żadnego ze scenariuszy”.

My nie jesteśmy państwem, które dzisiaj ma siłę, aby ustawiać szachownicę. My musimy ją rozumieć, znać zasady gry i to jest kwestia naszych interesów - stwierdził.

To z Chinami rywalizują Stany Zjednoczone. Chociażby w portach nad Bałtykiem, w relacjach z Afryką itd. Jeżeli w globalnym świecie głównym przeciwnikiem stają się Chiny, to nie wystarczy stwierdzić, że można odpuścić rynek, jakim jest Europa, natomiast Europa musi zrozumieć, jaką rolę odgrywa w polityce międzynarodowej i relacjach transatlantyckich - dodał.