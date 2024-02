Rządzący Starachowicami od 2014 roku prezydent Marek Materek będzie się ubiegał o reelekcję w nadchodzących wyborach samorządowych. "Chcę dalej zmieniać to miasto" - mówi.

Prezydent Starachowic Marek Materek / Piotr Polak / PAP

Rozpoczęliśmy ten proces 10 lat temu. Pierwsza kadencja upłynęła na przygotowaniu dokumentów strategicznych i szerokich konsultacjach społecznych. Druga to realizacja największych inwestycji, które teraz są już zakończone albo w trakcie realizacji. Natomiast trzecia, jeśli mieszkańcy powierzą mi ten przywilej zarządzania miastem, to będzie urządzanie i wykańczanie tego wszystkiego, co wybudowaliśmy do tej pory" - mówił PAP Marek Materek.

Jednym z jego sztandarowych projektów jest wprowadzenie w Starachowicach od kwietnia 2022 roku bezpłatnej komunikacji miejskiej. Jak zaznaczył, wiele osób wtedy sceptycznie odnosiło się do tego pomysłu.

W tej chwili chyba nikt już nie odważy się powiedzieć, że ten projekt się nie opłacał, albo był chybiony. Notujemy prawie dwukrotny wzrost pasażerów, a w ubiegłym roku przewieźliśmy prawie 4 mln osób. Już choćby po tym widać, że ten projekt zakończył się bardzo dużym sukcesem - podkreślił prezydent. Dodał, że jednym z priorytetów na najbliższą kadencję, jeśli zostanie wybrany, będzie polityka mieszkaniowa.

Zaznaczył, że przygotowanych jest już kilka projektów związanych z budową mieszkań na wynajem, lokali socjalnych i komunalnych. Kolejnym zadaniem na najbliższe lata jest poprawa infrastruktury drogowej. Już niedługo będziemy mieli wybudowaną północną-zachodnią obwodnicę Starachowic plus obwodnicę Wąchocka. W nowej kadencji powinno przynajmniej nastąpić rozpoczęcie budowy obwodnicy Starachowic do drogi krajowej nr 9. Teraz przygotowujemy też dokumentację do przebudowy drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miasto, chodzi o ulice Radomską i Armii Krajowej. To dla mnie priorytet na nową kadencję, żeby te inwestycje drogowe zostały zrealizowane - zapewnił Materek.

Dodał, że w najbliższej kadencji realizowanych będzie również kilkanaście innych inwestycji drogowych, na które jest już przygotowana dokumentacja i kilkanaście, do których dokumentacja jest w trakcie przygotowania.

Materek objął urząd w Starachowicach w 2014 r. jako najmłodszy prezydent miasta w Polsce. W 2018 r. uzyskał reelekcję w pierwszej turze, otrzymując 84,4 proc. głosów. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Materka wygrał także wybory do Rady Miejskiej w Starachowicach i Rady Powiatu Starachowickiego.

Prezydent Starachowic podkreślił, że jego komitet wystawi pełne listy kandydatów do rady miejskiej i powiatu starachowickiego.