Gośćmi Tomasza Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będą uczestnicy spotkania biskupów z osobami wykorzystanymi seksualnie w Kościele: Robert Fidura i Jakub Pankowiak.

Robert Fidura i Jakub Pankowiak na spotkaniu ze skrzywdzonymi przez Kościół / East News

W Popołudniowej Rozmowie w RMF FM porozmawiamy, o tym jak przebiegało to spotkanie i czy daje skrzywdzonym nadzieję na zmiany w polskim Kościele.

Zapytamy, czy rozmowa z biskupami "twarzą w twarz" to rzeczywiście historyczny przełom i co musiałoby się zmienić, by doszło do wyjaśnienia trudnej przeszłości i ulepszenia mechanizmów ochrony dzieci i młodzieży.

