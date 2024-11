Zapadł wyrok w sprawie śmierci pięciu 15-latek w escape roomie w Koszalinie w 2019 roku. Miłosz S., który prowadził escape room, został skazany na 2 lata więzienia za sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w postaci pożaru - informuje dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska. Podobny wyrok usłyszał pracownik Radosław D. Natomiast Małgorzata W. i Beata W., na które zarejestrowana była firma, zostały skazane na 1 rok w zawieszeniu na 3 lata. Wszyscy skazani mają zapłacić solidarnie po 200 tysięcy złotych nawiązki każdemu z rodziców nastolatek.

/ RMF24

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie oskarżyła o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci pięciu 15-latek cztery osoby. Akt oskarżenia objął organizatora escape roomu, wynajmującego lokal Miłosza S. z Poznania, jego babkę Małgorzatę W., która rejestrowała działalność i jego matkę Beatę W., która współprowadziła działalność oraz pracownika Radosława D.

Proces w pierwszej instancji zaczął się w Sądzie Okręgowym w Koszalinie w grudniu 2021 r. Ostatnie przemowy zostały wygłoszone kilkanaście dni temu. Wszyscy oskarżeni domagali się uniewinnienia. Prokuratura zawnioskowała o kary od sześciu do ośmiu lat więzienia.

Wyroki ws. pożaru

Oskarżeni nie stawili się dzisiaj w sądzie na ogłoszeniu wyroków.

Miłosz S., właściciel escape roomu, został uznany winnym sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia określonego w art. 163 § 1. (grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat) - ogłosiła sędzia Sylwia Dorau-Cichoń. Miłosz S. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Ma również zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą i rekreacją na 10 lat.

Podobny wyrok usłyszał pracownik escape roomu Radosław D.: 2 lata pozbawienia wolności i 10 lat zakazu prowadzenia działalności związanego z kulturą, sportem i rekreacją.

Małgorzata W., babcia Miłosza S., została skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Jego matka Beata W. dostała wyrok roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 10-letni zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą, sportem, rekreacją.

Pożar w escape roomie

Do tragicznego pożaru w koszalińskim escape roomie "To Nie Pokój" doszło 4 stycznia 2019 r. Zginęło w nim pięć 15-letnich przyjaciółek, uczennic jednej klasy gimnazjum . Dziewczyny w pokoju zatytułowanym "Mrok" świętowały urodziny jednej z nich. Gdy w poczekalni pojawił się ogień, były w trakcie gry. Nie odnalazły jeszcze klucza do rozwiązania zagadki i jednocześnie do otwarcia drzwi, które od wewnątrz nie miały klamki. Nikt im ich nie otworzył, a jedyne okno było zabite deskami i okratowane.

15-latki śmiertelnie zatruły się gazami pożarowymi.

Z ostatecznych ustaleń biegłych wynika, że zapalił się gaz z butli, która doprowadzała gaz do piecyków ogrzewających budynek. Nastolatki nie mogły uciec, ponieważ w budynku nie było żadnych dróg ewakuacyjnych.