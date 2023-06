"To jest totalny protest przeciwko temu, co się dzieje, jeśli chodzi o ratowanie życia kobiet, które znalazły się w sytuacji z zagrożoną ciążą i sytuacji, w której zamiast leczyć te kobiety, to wydzwania się nie wiadomo dokąd - mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, odpowiadając na pytanie o to, czy popiera Strajk Kobiet.