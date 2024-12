"PKW absolutnie powinna się cofnąć z tej decyzji. To jest nielegalne działanie, łamanie wprost ustawy" – powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, komentując zamieszanie wokół Państwowej Komisji Wyborczej. "Jest decyzja polityczna o tym, żeby nie wypłacić należnych subwencji głównej partii opozycyjnej i łamane jest bezwzględnie prawo" – dodała. Pytana, jak przeprowadzić wybory prezydenckie w obecnym impasie prawnym, zaapelowała, by "wrócić do fundamentów, do normalnego działania państwa". Urzędniczka skomentowała też ewentualną przyszłość Andrzeja Dudy w MKOl-u.

Paprocka o decyzji PKW: Wróćmy do normalnego działania państwa Mikołaj Poruszek / RMF FM Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM Tomasz Terlikowski zapytał szefową Kancelarii Prezydenta RP, czy przyszłoroczne wybory prezydenckie są zagrożone po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o odroczeniu obrad dotyczących sprawozdania komitetu wyborczego PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby". Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paprocka o decyzji PKW: Wróćmy do normalnego działania państwa PKW absolutnie powinna się cofnąć z tej decyzji. To jest nielegalne działanie PKW w 100 proc., łamanie wprost ustawy - odpowiedziała Małgorzata Paprocka. A do tego także absolutny brak konsekwencji. Jeszcze dwa tygodnie PKW wykonywało orzeczenie tego samego sądu, w tym samym składzie, w odniesieniu do innych partii (...) Można zadać przewrotne, złośliwe pytanie, cóż się wydarzyło przez te dwa tygodnie (...), że większość rządowo parlamentarna w PKW nagle nie uznaje orzeczeń - dodała. Zdaniem Małgorzaty Paprockiej odpowiedzią jest "czysta polityka" i polityczna decyzja o tym, by nie wypłacić należnych subwencji głównej partii opozycyjnej. Łamane jest bezwzględnie prawo, tutaj nie ma żadnej subtelności w tym - wskazała urzędniczka, informując, że "większość głosująca w PKW musi sobie zdawać sprawę, że łamie prawo i poniesie w przyszłości za to odpowiedzialność". "Wierzę w refleksję tych osób" Co ma się wydarzyć dalej? - pytał Tomasz Terlikowski. Część ekspertów mówi, że PKW złamało prawo. Jeśli nie ma instytucji odwoławczej, ponieważ część Państwowej Komisji Wyborczej nie uznaje, że Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej, to sąd, to jak przeprowadzić wybory? W takiej sytuacji nie istnieje absolutna podstawa praworządności - narzędzia odwołania przez partie polityczne - wskazywał dziennikarz RMF FM. Wróćmy do fundamentów, wróćmy do normalnego działania państwa. (...) Do tej pory nikt nie kwestionował tej izby, nie było wniosków o wyłączenia - powiedziała Małgorzata Paprocka. "Jedno, najprostsze rozwiązanie sytuacji - zbiera się PKW i wykonuje prawo" - przekonywała szefowa kancelarii prezydenckiej. Gość Popołudniowej rozmowy RMF FM dodała, że "wierzy w refleksję tych osób". Czy wyjściem z trudnej sytuacji może być propozycja Szymona Hołowni, by głosował cały Sąd Najwyższy? To w żaden sposób nie rozwiązuje sytuacji dzisiejszej, bo jest orzeczenie wydane. Każda propozycja zmiany przepisów dotyczy przyszłości (...) Jesteśmy tu i teraz i dzisiaj mamy sprawę uchwały dot. środków finansowych dla PiS-u. Sprawa wyborów prezydenckich jest sprawą przyszłą i to rozwiązanie, o którym mówi pan marszałek, w żaden sposób nie odnosi się do tej bezprawności, którą mamy dzisiaj - odpowiedziała Paprocka. Andrzej Duda na inauguracji Donalda Trumpa? Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał, czy prezydent Andrzej Duda poleci 20 stycznia na inaugurację nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. Na razie mamy sprawy państwowe (...) co w styczniu, to zobaczymy - powiedziała szefowa kancelarii głowy państwa. Małgorzata Paprocka dodała, że na ten moment nie ma informacji, czy obaj politycy spotkają się jeszcze przed inauguracją. Małgorzata Paprocka / Jakub Rutka / RMF FM Poparcie dla Karola Nawrockiego Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM zapytał Małgorzatę Paprocką, czy prezydent udzieli wprost poparcia Karolowi Nawrockiemu? Pan prezydent jasno mówi, że rolą głowy państwa nie jest angażowanie się w proces wyborczy. Rolą prezydenta (...) jest gwarantowanie spokojnego działania państwa - odpowiedziała szefowa kancelarii Andrzeja Dudy. Prawnik i urzędniczka państwowa stwierdziła, że "prezes Karol Nawrocki był, jest i będzie zawsze mile widzianym gościem w Pałacu Prezydenckim". Paprocka nie ma informacji, czy Pałac Prezydencki wpływał w jakiś sposób na wybór Karola Nawrockiego na kandydata popieranego przez PiS. Gość RMF FM nie chciała zabrać głosu w sprawie tego, czy szef BBN Jacek Siewiera był rzeczywiście rozważany jako potencjalny kandydat do wyścigu o prezydenturę. Marcin Romanowski osobą ściganą politycznie? Kolejnym wątkiem Popołudniowej rozmowy w RMF FM była sprawa posła PiS Marcina Romanowskiego. Czy prezydent Andrzej Duda uważa go za osobę ściganą politycznie? Pan prezydent jasno mówił o sprawach funduszu (sprawiedliwości - red.). Tutaj sprawa jest bardzo, bardzo skomplikowana, dlatego że zarzuty, te medialne, niekoniecznie mają odzwierciedlenie w tym, czego dotyczą naprawdę zarzuty stawiane - powiedziała Małgorzata Paprocka. Pamiętajmy, na co środki z Funduszu Sprawiedliwości były wydawane. Nikt nie ma postawionych zarzutów dotyczących przywłaszczenia środków dla siebie, więc to, że cała sprawa wokół funduszu ma kontekst polityczny, jest sprawą oczywistą - dodała. Z drugiej strony, jeżeli są zarzuty jakiekolwiek (...) to w demokratycznym państwie prawnym (...) sprawy mają zostać wyjaśnione, ma je badać prokuratura - przekonywała urzędniczka. Pytana, czy poseł powinien się ukrywać, odpowiedziała, że nie jest to pytanie do kancelarii prezydenta, a poseł Romanowski powinien sam podjąć decyzję, ze wszystkimi jej konsekwencjami. Wolna Wigilia Prezydent rozważa jeszcze po ubiegłotygodniowym spotkaniu z przedstawicielami pracowników i pracodawców, czy podpisać ustawę o wolnej Wigilii - przekazała Małgorzata Paprocka. Bardzo źle się stało, że debata nad tym rozwiązaniem miała miejsce tak późno - dodała szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Ceną wolnej Wigilii jest trzecia niedziela pracująca (...) Tutaj jest wątpliwość, przede wszystkim pracownicy handlu tę kwestię podnoszą - podsumowała. Andrzej Duda w MKOl Czy Andrzej Duda zostanie członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego po końcu swojej kadencji? Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyjął uchwałę rekomendującą zgłoszenie prezydenta na członka tego podmiotu. Trwa procedura w tym zakresie - powiedziała Małgorzata Paprocka. W żaden sposób kandydatura pana prezydenta nie wpływa na obecny stan (...) pani Włoszczowska ma swoją kadencję i tutaj kandydatura pana prezydenta nie ma nic wspólnego z miejscem zajmowanym przez naszą świetną sportsmenkę - dodała, rozwiewając istniejące wątpliwości, jakoby Duda miał zająć miejsce medalistki olimpijskiej. Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego wyjaśniła, że ws. kandydatury głowy państwa chodzi o kandydaturę na członka rzeczywistego, a nie honorowego. Urzędniczka zarzuciła też sianie pomówień w całej sprawie, celowo lub z braku wiedzy, ministrowi sportu. Relacje z Ukrainą Prowadzący rozmowę w RMF FM zapytał, kiedy Andrzej Duda ostatni raz rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim? Na pewno w okolicach 11 listopada - powiedziała Małgorzata Paprocka. Patrząc z perspektywy działania Polski, tego, co zostało zrobione i tego, gdzie jest nasz strategiczny interes, to absolutnie nic się nie zmieniło - wskazała, pytana o obecny stan relacji na linii Warszawa-Kijów. Komentując kwestię Wołynia, powiedziała, że "nie da się budować dobrych relacji sąsiedzkich bez prawdy", a temat "trzeba konsekwentnie podnosić". Zobacz również: Robert Górski gościem Porannej rozmowy w RMF FM

