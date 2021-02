"Wszystkie wyroki, o których mówimy, to są wyroki sądów administracyjnych. Nie są wyrokami prawomocnymi. Nie wskaże mi pan ani jednego wyroku, który jest prawomocny" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jarosław Foremny - Małopolski Inspektor Sanitarny, odnosząc się do decyzji sądów, które stwierdziły, że pandemiczne zakazy są niekonstytucyjne i nie można karać za ich łamanie. "Zobaczymy, jak będzie. Jest wyrok sądu administracyjnego z Bydgoszczy, który staje po stronie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - również nieprawomocny" - dodał.

"Nie ma ani jednego prawomocnego wyroku". Małopolski Inspektor Sanitarny o decyzjach sądów ws. obostrzeń Jakub Rutka / RMF FM

Właściciele stoków narciarskich dotrzymali swoich obietnic i spełnili warunki. Żeby to zadziałało, musi być jeszcze drugi gracz do tego - ci, którzy z tych stoków korzystali i chcieliby korzystać dalej. Niestety, wśród nich było już różnie - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jarosław Foremny - Małopolski Inspektor Sanitarny, pytany o wyniki kontroli na stokach w regionie.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie ma ani jednego prawomocnego wyroku". Małopolski Inspektor Sanitarny o decyzjach sądów ws. obostrzeń

Jak inspektorzy sprawdzają przestrzeganie zasady, że w gondoli wyciągu lub na jednej kanapie można jechać z kimś, z kim się mieszka lub był towarzyszem podróży? To w sposób dosłowny nie jest do sprawdzenia. Polegamy na odpowiedzialności ludzi. W prawie, nie tylko naszym krajowym, ale na świecie jest mnóstwo przepisów, których przestrzeganie nie zawsze można wprost sprawdzić. Dużo zależy od nas samych - stwierdził Foremny. Na 54 stokach przeprowadziliśmy łącznie 391 kontroli. Postępowań administracyjnych w toku jest 4 wobec właścicieli stoków. Było jedno pouczenie - wyjaśnił.

Hotelarze zachowali się znakomicie. Jeśli było coś niewłaściwego, to ze strony tych, którzy z tych usług korzystali. Wdrożyliśmy tylko jedno postępowanie w związku z tym, że ktoś miał zajęte ponad 50 proc. pokoi. Od początku stycznia przeprowadziliśmy 2700 kontroli - mówił Jarosław Foremny w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Szef małopolskiego sanepidu odpowiedział też na pytanie, czy zna wcześniej treść rozporządzeń dot. sytuacji epidemicznej, które rząd publikuje często na minuty przed ich wejściem w życie. Nie. Czytam je w momencie ogłoszenia -zapewniał Foremny. Oczywiście, że wolałbym być wcześniej uprzedzonym. Ale nie mam wątpliwości, że w sytuacji epidemicznej, zmieniającej się tak dynamicznie, czasami decyzje trzeba podejmować w ostatniej chwili - dodał małopolski inspektor sanitarny.

Jarosław Foremny / Jacek Bednarczyk / PAP

Foremny wyjaśnił też, ile razy można zostać ukaranym przez sanepid za nieprzestrzeganie przepisów epidemicznych. Grzywna wystawiana przez sanepid może być nakładana na osobę fizyczną wielokrotnie, ale nie może przekroczyć określonej kwoty. Przyjmijmy, że jeśli kwota jednorazowej grzywny wynosi 10 tys. zł, to taką grzywnę można nałożyć pięciokrotnie. Natomiast jeśli mamy do czynienia z osobą prawna albo jednostkami organizacyjnymi, to kwota jednostkowego działania może wynosić 50 tys. zł nawet, a jej wielokrotność nie może przekroczyć 200 tys. zł - wyliczał szef małopolskiego sanepidu.