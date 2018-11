Bezpartyjny Ludomir Handzel został wybrany na prezydenta Nowego Sącza. Pokonał kandydatkę Zjednoczonej Prawicy Iwonę Mularczyk. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, uzyskał w drugiej turze wyborów 58,35 proc. głosów.

Kim jest Ludomir Handzel?

Ludomir Handzel ma 45 lat. Jest rodowitym nowosądeczaninem, absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Był członkiem zarządów spółek m.in. PKP Cargo, ZNTK Nowy Sącz, firmy transportowej NOX - POL i WELCOME Airport Services. Był także członkiem rady nadzorczej PKN Orlen oraz Narodowego Funduszy Inwestycyjnego PROGRESS. Obecnie jest dyrektorem generalnym spółki telekomunikacyjnej TELBESKID.

Ludomir Handzel / Grzegorz Momot / PAP





Co Handzel obiecał wyborcom?



Podczas kampanii Ludomir Handzel zapowiadał wprowadzenie Karty Nowosądeczanina, dającej szereg przywilejów mieszkańcom miasta - m.in. darmową komunikację miejską i darmowe parkingi. Ma to być pomysł na walkę z korkami i smogiem. Opowiadał się za wprowadzeniem darmowych lekcji pływania dla dzieci oraz darmowej rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i starszych.



Ludomir Handzel chce współpracować z sąsiednimi gminami i doprowadzić do budowy nowej drogi z Nowego Sącza do Brzeska, czyli popularnej sądeczanki, oraz budowy nowego połączenia kolejowego z Krakowem przez Podłęże - Piekiełko. Chce również odnowić zabytki Nowego Sącza, w tym kamienice przy rynku i tamtejsze podziemia oraz średniowieczny zamek, aby stworzyć nową ofertę turystyczną miasta nad Dunajcem.



Wsparcie Kaczyńskiego i Dudy nie pomogło Iwonie Mularczyk

Iwona Mularczyk i jej mąż, poseł Arkadiusz Mularczyk / Grzegorz Momot / PAP



Iwonę Mularczyk w ostatnich dniach kampanii wyborczej poparli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej do Nowego Sącza z poparciem dla kandydatki Zjednoczonej Prawicy, a prywatnie żony posła PiS Arkadiusza Mularczyka, przyjechał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Mimo to Iwona Mularczyk przegrała wybory, uzyskując 41,65 proc. głosów.



