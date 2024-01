"Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu. Ludzie są mądrzy i wiedzą, że jeśli przez ostatnie lata rząd zamiast inwestować w usługi publiczne, w tym w usługi medyczne, zajmował się przede wszystkim propagandą - to nie naprawimy tego w ciągu kilku tygodni" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM mówi minister zdrowia pytana o to, kiedy można spodziewać się skrócenia kolejek do lekarzy. Izabela Leszczyna była też proszona o komentarz do informacji o podpisaniu przez prezydenta ustawy budżetowej i jego równoczesnej zapowiedzi, że wszystkie ustawy będzie teraz kierować do Trybunału Konstytucyjnego, by sprawdzić, czy posłowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński mogą nad nimi nie głosować. "To news bez realnego znaczenia i wpływu na życie obywateli i obywatelek. I bardzo dobrze. Premier Donald Tusk kwitował słusznie: robimy swoje" - odpowiada gość Tomasza Terlikowskiego.

"Prezydent Duda po raz chyba sto pięćdziesiaty albo i tysiąc dwusetny pokazał i udowodnił, że jest po prostu z PiS-u, nie jest prezydentem Polski, prezydentem wszystkich Polaków. Sam zresztą kiedyś powiedział, że on nie jest prezydentem wszystkich Polaków. A szkoda, bo powinien się chociaż starać" - mówi gość Tomasza Terlikowskiego podkreślając: "Prezydent ma obowiązek reprezentować interesy państwa polskiego, czyli wszystkich obywateli. W interesie obywateli leży to, żeby nie było chaosu prawnego. (...) Być może w kolejnych ustawach prezydent nie podpisze ustawy i skieruje ją (do TK - przyp. red.). I chyba premier też już znalazł na to odpowiedź. Wtedy skrócimy kadencję tego Sejmu, pójdziemy do wyborów. I jestem przekonana, że wyborcy będą tylko zniesmaczeni, ale wkurzeni. Jeśli prezydent będzie się bawił państwem, to naprawdę wkurzy ludzi."

Kiedy skróci się kolejka do specjalistów? "Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu. Chociaż bardzo bym oczywiście chciała. I rozumiem, że te wszystkie osoby, które czekają na wizytę do specjalisty, mają prawo być bardzo wkurzone. Natomiast ludzie są mądrzy i wiedzą, że jeśli przez ostatnie lata rząd zamiast inwestować w usługi publiczne, w tym w usługi medyczne, zajmował się przede wszystkim propagandą, a w pandemii spowodował przez fatalne zarządzanie systemem ochrony zdrowia, że mamy ogromny dług zdrowotny - to nie naprawimy tego w ciągu kilku tygodni" - odpowiada minister zdrowia.

"Potrzebujemy kilku rzeczy - oprócz tego, że wszyscy wiedzą, że lekarzy mamy wciąż za mało... Co zrobić, żeby tym kapitałem ludzkim, który mamy, lepiej zarządzić? Po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego przez wiele lat nie wprowadzono centralnej e-rejestracji..." - mówi Leszczyna. Kiedy zostanie więc e-rejestracja wprowadzona? "Bardzo bym chciała, żeby to był pierwszy czerwca. Na pewno w ciągu roku" - zapewnia.

"I to jest jeden ze środków do celu, jakim jest skrócenie kolejek. Drugim jest na pewno zbudowanie takich systemów informatycznych, którymi posługuje się lekarz... Bo on musi wypisać receptę, musi dzisiaj ustalić poziom refundacji, wpisać cały szereg danych. (...) Będziemy ten system upraszczać, on musi być przyjazny. Już rozmawiałam o tym z informatykami. I co więcej, systemy muszą się wreszcie zobaczyć, zaciągać dane jeden od drugiego, żeby dzisiaj lekarz przy karcie zgonu nie musiał informować GUS-u, jakie wykształcenie miał zmarły. Wtedy będzie więcej czasu dla pacjenta" - tłumaczy polityk.

Minister zdrowia była również pytana o stan psychiatrii dziecięcej w Polsce. "Jestem po konsultacjach z panią konsultant krajową do spraw psychiatrii dziecięcej. Rozpoczynamy pracę roboczego zespołu, który wskaże nam, jak te 3 miliardy złotych - które decyzją premiera Tuska przenieśliśmy z telewizji publicznej na psychiatrię - rozdysponować".