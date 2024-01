"Położyliśmy na stole propozycję, żeby stworzyć speckomisję do wszystkich ustaw aborcyjnych. Jesteśmy po rozmowach z marszałkiem Hołownią i naszymi koalicjantami i to wydaje się dzisiaj naprawdę rozsądny kierunek. Zapraszamy wszystkich do stołu" – mówiła w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Katarzyna Kotula. "Jeśli chcemy zrobić wszystko, żeby kobiety były bezpieczne to musimy iść w kierunku liberalizacji prawa aborcyjnego" – podkreślała minister ds. równości.