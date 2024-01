"Porażającymi" nazwał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak rządowe projekty ustaw aborcji i pigułki dzień po. "Życie człowieka zaczyna się od poczęcia" - utrzymuje ksiądz zgodnie z doktryną Kościoła Katolickiego.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak / Albert Zawada / PAP

"Ostatnie projekty dotyczące aborcji i dostępu bez recepty do pigułki dzień po są porażające. Te projekty, pod pozorem eufemistycznie brzmiących haseł, tak naprawdę niosą ze sobą śmierć człowieka" - stwierdził ks. Gęsiak.

Ks. Gęsiak podkreślił, że aborcja jest "przerwaniem ludzkiego życia, ponieważ dla każdego, kto uczciwie spojrzy na sprawę, życie zaczyna się w chwili poczęcia".

"W łonie matki jest już żywy człowiek. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że nigdy nie będzie żadnego poparcia ze strony Kościoła dla tego typu poczynań. Aborcja jest poważnym wykroczeniem przeciwko życiu ludzkiemu" - zastrzegł.

"Pozostaje nam apelowanie o uczciwość w podejściu do tego zagadnienia i apelowanie do sumienia dla tych wszystkich, którzy tego typu projekty lansują i próbują wprowadzić w życie" - powiedział.

Zdaniem rzecznika KEP "życie ludzkie nie jest czyjąś prywatną sprawą". "To nie jest tak, że jeden człowiek ma prawo do decydowania o życiu lub śmierci drugiego człowieka" - zaznaczył. Zdaniem ks. Gęsiaka, "próba odebrania komuś życia nie może nigdy być nazywana postępem ani nowoczesnością".

Premier Donald Tusk poinformował w środę, że Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu sfinalizowała prace nad projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który przewiduje dostęp do antykoncepcji awaryjnej, czyli tzw. pigułki dzień po, bez recepty dla osób, które ukończyły 15 lat. Szef rządu przekazał, że projekt zostanie przesłany do Sejmu. Premier poinformował również, że w najbliższym czasie do Sejmu złożony zostanie projekt ustawy o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia ciąży.