Do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów Koalicji Obywatelskiej w sprawie aborcji. Zakłada on prawo do usunięcia ciąży do 12. tygodnia jej trwania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W projekcie zapisano ponadto, że przerwanie ciąży po upływie 12. tygodnia jest możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także, gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Do reprezentowania wnioskodawców projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie upoważniono posłanki Monikę Rosę i Monikę Wielichowską. Wkrótce więcej na ten temat Zobacz również: Aborcja w Polsce. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie