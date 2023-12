"Idea jest taka, że chcemy zapewnić Polakom tani prąd nie tylko od 1 stycznia, na zasadzie 'mrożenia' (cen - przyp. red.) energii, tylko również długofalowo" - powiedziała o tzw. ustawie wiatrakowej Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, która była gościem Grzegorza Sroczyńskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Zaznaczyła, że "długofalowo najtańszym źródłem prądu dla Polski jest prąd z energetyki wiatrowej na lądzie". "Nie mam żadnych wątpliwości, że pytanie brzmi: dlaczego ktoś kiedyś zniszczył energetykę wiatrową, bo - przypomnę - jest to najtańszy możliwy w tej chwili prąd z punktu widzenia takiego kraju, jakim jest Polska" - podkreśliła.

Grzegorz Sroczyński na początku rozmowy zapytał o to, czy nowa sejmowa większość będzie musiała "męczyć się" z Adamem Glapińskim do końca jego kadencji w 2028 roku.

Nie wiem, natomiast są merytoryczne argumenty dotyczące tego, że powinien przestać być szefem NBP - powiedział Katarzyna Lubnauer.

Lagarde o Glapińskim

Dziennikarz zwrócił uwagę na to, że szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde zapowiada, iż będzie bronić prezesa NBP.

Glapiński przez lata nie dbał o wartość złotówki, to że swoimi comiesięcznymi stand-upami doprowadzał do tego, że rynki finansowe nie miały zaufania do ani NBP ani do wartości złotówki - stwierdziła posłanka.

Gospodarz rozmowy podkreślił, że Lagarde go broni. Ona broni zasady, ona broni tego, że każdy bank państwowy - taki jak Narodowy bank Polski - powinien być niezależny od polityków. To, że Glapiński nie jest niezależny od polityków, to widzieliśmy. Tylko problem polega na tym, że rozumiem, iż ona broni zasady, że nie powinno się go móc zawiesić czy odwołać - mówiła Lubnauer.

Oczywiście jest to też szczyt hipokryzji, jak nagle przedstawiciele PiS-u, Glapiński też jest takim przedstawicielem PiS-u, powołują się na organizacje związane z Unią Europejską (...) pracowicie idą skarżyć do UE i zasłaniają się UE, za chwilę podadzą do TSUE najlepiej wniosek przeciwko Polsce - podkreśliła.

Zaznaczyła, że "zawsze najważniejszy jest interes kraju, i dlatego trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanowić i robić to ostrożnie".

Tak czy inaczej uważam, że powinien być rozliczony, prędzej czy później - mówiła. Był typowym politycznym prezesem Narodowego Banku Polskiego, który doprowadził do wysokiej inflacji, która służyła budżetowi państwa - dodała.

Jej zdaniem, "mamy sytuację, w której Glapiński robił wszystko, żeby pomóc rządowi, a nie robił cokolwiek, żeby bronić złotówki".

O energetyce wiatrowej

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał o to, czy posłanka czytała całą tzw. ustawę wiatrakową.

Jak większość tego typu projektów - znałam jego założenia, natomiast oczywiście nie czytałam 80 stron, bo jeśli mamy projekt klubowy, który wiem, czemu ma służyć, jaki jest kierunek, to nie jest tak, że wszyscy czytają 80 stron - odpowiedziała.

Czy pani wiedziała, że jest (zapis dotyczący - red.) 300 metrów? - zapytał Grzegorz Sroczyński.

Nie, wiedziałam, że jest liberalizacja. Dla mnie takim docelowym jest 500 metrów i chyba w tym kierunku pójdziemy po autopoprawkach. Nie mam żadnych wątpliwości, że pytanie brzmi: dlaczego ktoś kiedyś zniszczył energetykę wiatrową, bo - przypomnę - jest to najtańszy możliwy w tej chwili prąd z punktu widzenia takiego kraju, jakim jest Polska - powiedziała.

Zaznaczyła, że "idea jest taka, że chcemy zapewnić Polakom tani prąd nie tylko od 1 stycznia, na zasadzie 'mrożenia' (cen - przyp. red.) energii, tylko również długofalowo". Długofalowo najtańszym źródłem prądu dla Polski jest prąd z energetyki wiatrowej na lądzie, ponieważ możemy mieć również offshore (energetyka wiatrowa na morzu - przyp. red.), ale taka energia jest już droższa i wymaga dużych inwestycji - podkreśliła.

Dyskutujemy o tym od 7 lat. Robiliśmy szerokie konsultacje, robiliśmy wielokrotnie spotkania z różnymi środowiskami. Zapowiadaliśmy wcześniej, że będziemy liberalizować ustawę wiatrakową. My mówiliśmy zawsze o 500 metrach - stwierdziła.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że w ustawie była mowa najpierw o 300 metrach.

I dlatego poprawimy w ramach autopoprawki. Ja przypomnę, że ta ustawa jeszcze nawet nie jest w pierwszym czytaniu - powiedziała posłanka.

Po pierwsze to 300 metrów jest powiązane bardzo silnie z kwestią głośności i ten element dotyczący dopisania utrudniającej życie głośności wiatraków jest bardzo ważny. On powoduje, że w ramach tej ustawy będzie można bliżej umieszczać tylko te wiatraki, które są ciche - powiedziała Katarzyna Lubnauer.