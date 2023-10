"Liderzy (KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - przyp. red.) cały czas rozmawiają. Następne takie spotkanie, którego wynikiem ma być wspólne oświadczenie, będzie w poniedziałek" - mówiła w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Katarzyna Lubnauer. "Wtedy myślę, że będzie już zupełnie jasne, że jedyna koalicja, która jest w stanie rządzić w Polsce, to koalicja tych trzech komitetów - KO, Lewicy i Trzeciej Drogi" - dodała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Lubnauer: Prezydent usłyszy, że mamy jednego kandydata na premiera

We wtorek są konsultacje, oddzielnie co prawda, ale usłyszy pan prezydent jeden głos - że chcemy tworzyć koalicję i mamy jednego kandydata na premiera, Donalda Tuska - zapowiedziała Katarzyna Lubnauer. Dodała, że już w środę, czwartek Donald Tusk wybiera się do Brukseli, by rozmawiać o pieniądzach z KPO.

To działanie ma na celu pokazanie panu prezydentowi, gdzie jest większość, która po pierwsze może stworzyć stabilny rząd, a po drugie gdzie jest interes Polski. Panu prezydentowi powinna przyświecać idea, że trzeba zrobić wszystko, by Polska mogła się normalnie rozwijać - oceniła posłanka.

Na razie pan prezydent trochę udaje, że nie wie, gdzie jest większość. Gdy słuchamy różnych polityków przedstawicieli opcji rządzącej albo przedstawicieli prezydenta, to mam wrażenie, że udają, że nie widzą, iż jest już stworzona koalicja, że są trzy ugrupowania, które razem mają 248 mandatów i które jednym głosem mówią, że ich kandydatem na premiera jest Donald Tusk, którzy chcą stworzyć wspólny rząd i którzy nie chcą współpracować z PiS - mówiła.

Mamy niesamowite zobowiązanie w stosunku do Polaków. Niemal 12 mln Polaków głosowało w tych wyborach za partiami, które reprezentują obecnie opozycję demokratyczną, a w przyszłości koalicję rządzącą - podkreśliła Lubnauer.