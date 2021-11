„Po pierwsze Łukaszenka, cała propaganda, wszystkie stacje mówią, że na granicy strzelają polscy żołnierze. Łukaszenka chce to sprzedać, chociaż kilka razy już zostało pokazane, że to kłamstwo. To jest specjalna operacja opracowana wiele lat temu, ale wdrażana od maja 2021 roku. 3 lipca opublikowałem wideo, w którym uprzedzałem, że właśnie do tego dojdzie – próby przekroczenia granicy z Polską lub Litwą przez większą grupę migrantów i wykorzystanie broni palnej (…). Dotarliśmy do tej informacji dzięki naszym źródłom w siłach specjalnych” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Pawieł Łatuszka.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY PAWŁA BALINOWSKIEGO Z PAWIEŁEM ŁATUSZKĄ





Według mojej wiedzy, którą posiadam, akcja na granicy będzie miała następujący przebieg: przede wszystkim stworzenie takiej sytuacji, że najpierw jest próba przerwania granicy - nieudana. Później stworzenie obozowisk, gdzie będą mieszkali nielegalni migranci. Nie tylko koło Kuźnicy, to może być w różnych częściach wzdłuż granicy - również na granicy z Litwą, słyszeliśmy, że 500 nielegalnych migrantów już się tam znajduje - dalej pokazanie zdjęć propagandowych całemu światu "popatrzcie, oni cierpią, a nie otrzymują pomocy" (...). On chce pokazać, że jest równie silny w Europie, że stworzy tu kryzys wewnętrzny. Jeżeli nie da to skutku i granica nie zostanie otwarta, to są przygotowane specjalne grupy na bazie pododdziału straży granicznej Białorusi. W obwodzie witebskim na Białorusi przeszkolenia przeszli Irakijczycy i Afgańczycy, którzy będą wykorzystani do tego, żeby sprowokować konflikt zbrojny na granicy z Polską, Litwą lub Łotwą - to według białoruskiego opozycjonisty możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na granicy.

"Łukaszenka chce pokazać Białorusinom, że jest osobą, która chroni ich bezpieczeństwo"

Myślę, że Łukaszenka jest w stanie podtrzymywać kryzys na granicy polsko-białoruskiej bardzo długo. Jego intencją jest osiągnięcie celów, które przed sobą postawił - to uznanie go na stanowisku prezydenta przez świat zachodni i, po drugie, zniesienie sankcji gospodarczych i politycznych, które zostały wprowadzone w stosunku do niego w związku z ogromną falą represji, które nadal są kontynuowane na terytorium Białorusi - mówił były ambasador Białorusi w Polsce Pawieł Łatuszka.



Białoruski opozycjonista dopytywany o to, jak bardzo Łukaszenka jest w stanie eskalować konflikt, odpowiedział: Łukaszenka oczywiście chce wygrać również walkę wewnętrzną, bo poparcia na Białorusi już nie ma. Według różnych sondaży ma tylko 18-20 proc. zwolenników. Na pewno przez to (sytuację na granicy - przyp. RMF FM) on spróbuję pokazać zagrożenie - oczywiście sztuczne - ze strony zachodu. Mówił dziś w wywiadzie dla jednego z rosyjskich propagandystów, że Polska i NATO chcą postawić czołgi, leopardy, na granicy z Białorusią i wywołać wojnę. Powiedział, że to ogromne ryzyko. Przez to chce pokazać Białorusinom, że on jest tą osobą, która chroni ich bezpieczeństwo.