Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy z nim m.in. o wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także o nominacji sędziowskiej dla byłego Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.

Krzysztof Kwiatkowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z Krzysztofem Kwiatkowskim porozmawiamy m.in. o wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. ustawy z 26 stycznia o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, który uznał ją za niekonstytucyjną.

Zapytamy też o nominację sędziowską dla byłego Rzecznika Praw Dziecka - Mikołaja Pawlaka oraz o uchylenie immunitetu dla Marcina Romanowskiego, który nadzorował Fundusz Sprawiedliwości jako wiceminister w resorcie Zbigniewa Ziobry.

