Jackowski dopytywany, czy poprze poprawki Senatu do ustawy, odpowiedział: Zobaczę, jakie będą złożone. Na pewno poprę poprawkę - jeżeli taka się pojawi - żeby jednak Izba Karna Sądu Najwyższego zajmowała się sprawami dyscyplinarnymi. Z bardzo prostej przyczyny: Najwyższy Sąd Administracyjny w zasadzie w swoich postępowaniach rozważa zgodność procedur w prawie administracyjnym, a jednak procedura dotycząca sądu dyscyplinarnego par excellence ma pewne elementy procedury karnej.

Jackowski stwierdził też, że poprze poprawkę dotyczącą anulowania wyroków Izby Dyscyplinarnej SN. Cały czas mówimy hipotetycznie (...). Pojawiają się apele, część środowisk opozycyjnych przychyla się nawet trochę do tej narracji, że lepiej nie "majstrować" przy tej ustawie, żeby nie było argumentów, że coś zostało uzgodnione, a kształt ustawy jest inny - zaznaczył.

Senator zaznaczył też, że jest skłonny poprzeć poprawkę dotyczącą wymagania 7-letniego stażu sędziów Sądu Najwyższego. To wykluczy dyskusje. Ta poprawka jest logiczna, bo jeżeli jest test sędziów, to załóżmy, że w składzie orzekających jest trzech sędziów i jeden z nich został powołany 3 lata temu. Wtedy literalnie przyjmując tę ustawę, która jest obecnie, dwóch pozostałych sędziów czy nawet jeden z nich może złożyć wniosek o rozpatrzenie testu, czy sędzia jest prawidłowo powołany i gwarantuje niezawisłość.

Kazimiera Szczuka pytała też swojego gościa o to, czy będzie głosował za poprawkę dotyczącą tzw. "ustawy kagańcowej". Też jestem w stanie te poprawki poprzeć - powiedział.

Powrót do PiS? "To zamknięty rozdział"

Jackowski był też pytany o to, czy poprze nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, skoro deklaruje poparcie dla zmian, które chce w niej wprowadzić opozycja. Mogę się wstrzymać np. - tak, jak opozycja wstrzymała się w Sejmie - odpowiedział senator.

Kazimiera Szczuka zapytała swojego gościa także o to, czy rozważa powrót do klubu PiS, z którego został wyrzucony blisko rok temu. Absolutnie. Zamknięty rozdział. I takich rozmów w ogóle nawet nie było - zastrzegał senator. Mówił też, że nie porozumiewał się z opozycją w sprawie startu do Senatu z jej listy. Żadnej propozycji, żebym startował z paktu senackiego nie otrzymałem - powiedział Jackowski.