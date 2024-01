112 ministrów i wiceministrów w rządzie Tuska? "Ciężko pracują" - zapewniał Mirosław Suchoń w Porannej rozmowie w RMF FM, wyliczając sukcesy: wyrównanie strat inflacyjnych pracowników sfery budżetowej, uruchomienie środków na program in vitro, odblokowanie środków na Czyste Powietrze. "Przed nami 4 lata, będziemy realizować zobowiązania, jakie poczyniliśmy w kampanii" - powiedział.

112 ministrów i wiceministrów w rządzie Tuska? Suchoń: Ciężko pracują Jakub Rutka / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 112 ministrów i wiceministrów w rządzie Tuska? Suchoń: Ciężko pracują

Prowadzący rozmowę dopytywał o aż 7 wiceministrów w MSZ. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych również ciężko pracuje" - stwierdził przewodniczący klubu Polska 2050.

Robert Mazurek zapytał także o kobiety w rządzie Donalda Tuska. Zapowiadał on, że będą stanowiły ponad połowę jego gabinetu. "Jest tylko 1/3 kobiet" - zauważył dziennikarz RMF FM. "Mogę odpowiadać za Polskę 2050. Mamy trzy panie ministry w rządzie: Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Agnieszka Buczyńska" - wyliczał Mirosław Suchoń.

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszona została także kwestia znaku Polska Walcząca, jaki zniknął z gmachu ministerstwa środowiska. "Został zdjęty na czas remontu. To jest przygotowanie do kolejnego remontu. Trudno sobie wyobrazić, żeby w czasie remontu znak Polski Walczącej był w jakiś sposób narażony. Został zdjęty. To była naturalna decyzja. Kiedy robimy remonty, wtedy ściągamy znaki, obrazy i inne elementy wystroju" - stwierdził nasz gość.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy.