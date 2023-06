"Widać, że prezes się bardzo zdenerwował. Od 4 czerwca wykonuje różne nerwowe ruchy" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Antoni Dudek - historyk i politolog, komentując ostatnie działania Jarosława Kaczyńskiego. "Najpierw zmusił do dymisji szefa swojego sztabu wyborczego - pana Porębę. Później wyrzucił 4 wicepremierów - dość lojalnych wobec siebie - i sam się wstawił do rządu w roli jedynego wicepremiera. To nie są przemyślane kroki" - dodał.

Wideo youtube Tusk do 4 czerwca był obciążeniem dla opozycji - wielokrotnie to mówiłem. 4 czerwca Tuskowi udało się chyba część tego obciążenia zlikwidować. Zaczyna był powoli wartością dodaną - analizował w RMF FM prof. Antoni Dudek. Sukces Tuska jako lidera głównej partii opozycyjnej może być porażką opozycji jako całości - zastrzegł. Gość Marka Tejchmana zwrócił uwagę, że wciąż nie jest pewne, w jakiej konfiguracji opozycja wystartuje w wyborach parlamentarnych. 3 listy są dzisiaj najbardziej prawdopodobne - ocenił prof. Dudek. Jednej listy na pewno nie będzie. Mogę sobie wyobrazić, że dojdzie do 4 list - Trzecia Droga się może rozpaść - prognozował.

Czy Konfederacja wejdzie do Sejmu? Prof. Dudek stwierdził w RMF FM, że jest to niemal pewne. Jak dodał, mogłoby się to nie udać np. w sytuacji konfliktu pomiędzy liderami tej formacji. Zdaniem politologa, wyborczy wynik Konfederacji może być nawet dwucyfrowy. Jest pytanie, ile im może zaszkodzić pan Braun. Gdyby (Bosak i Mentzen - przyp. red.) byli twardymi graczami, to by mu serdecznie podziękowali za dalszy udział w Konfederacji. Braun na ostatniej prostej może im zrobić taką aukcję, po której stracą kilka procent - sugerował prof. Dudek. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM krytycznie ocenił działalność polityczną lidera Polski 2050. Szymon Hołownia przespał cały poprzedni rok, kiedy do polskiej polityki wrócił Donald Tusk - stwierdził prof. Dudek. Szymon Hołownia powinien ten sojusz, który ostatecznie zawarł z PSL-em, zawrzeć wcześniej. Powinni wspólnie zacząć budować Trzecią Drogę rok wcześniej. Atakując Donalda Tuska jako człowieka, który zdradził ideę liberalizmu gospodarczego, co więcej - dopuścił PiS do władzy - tłumaczył. Zobacz również: Petru pyta Mentzena: Czy w referendum zagłosowałby pan za wyjściem Polski z UE?

Opracowanie: Maciej Nycz