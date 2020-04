„Produkcja polskich testów (na koronawirusa – RMF FM) już ruszyła. Cały test jest opracowywane we współpracy z firmami. Jedną z tych firm jest Future Synthesis z Poznania. Ta firma przeprowadza wielkoskalowe syntezy kwasów nukleinowych, czyli DNA do tego, żeby móc wyławiać wirusy w wymazach pacjentów” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Maciej Figiel z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, członek zespołu naukowców, którzy stworzyli polski test na koronawirusa.

Dr hab. Maciej Figiel / Archiwum prywatne

Pytany o to, gdzie trafią wyprodukowane w Polsce testy, mówił: Mamy nadzieję, że trafią one wszędzie tam, gdzie są braki testów, czyli do stacji diagnostycznych, do wojewódzkich stacji sanepidu, do laboratoriów np. policyjnych - wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Dopytywany o to, czy testy będą mogły być wykorzystywane w komercyjnych badaniach, stwierdził: Będą mogły być wykorzystywane w komercyjnych badaniach, natomiast pierwszą partię 150 tys. tych testów w zasadzie kupił rząd.

Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o czas, to te testy zasadniczo nie różnią się od testów, które były wcześniej stosowane. Logistyka jest taka, że pobiera się próbkę w szpitalu, trzeba ją przetransportować do stacji - tam, gdzie będzie testowana, to jest jakieś dwie godziny, trzeba wyizolować materiał genetyczny wirusa - to są dwie godziny, przeprowadzić właściwą detekcję tego materiału wirusowego. Po 6, 7, może 8 godzinach od pobrania materiału jest wynik - tak na pytanie o to, ile będzie trzeba czekać na wynik polskiego testu na koronawirusa odpowiedział Figiel.

Dr hab. Maciej Figiel: Na wynik polskiego testu na koronawirusa trzeba czekać do 8 godzin





Naukowiec w rozmowie z Marcinem Zaborskim stwierdził, że nie ma na świecie testów, które dają stuprocentową pewność, że jesteśmy chorzy na koronawirusa. Nasz test nie odbiega jednak od innych testów (...). On ma jeszcze dodatkową cechę, że za jego pomocą można ocenić czy materiał genetyczny został pobrany właściwie: czy był dobrze przechowywany, czy nie był stary.