"9 tys. złotych pensji ma 6-procentowa grupa "szczęśliwców", w tym ja, bo pracuje w takim podmiocie leczniczym, który uznaje kwalifikacje zawodowe" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Dorota Ronek.

Dorota Ronek: 9 tys. zł zarabia jedynie 6-proc. pielęgniarek Michał Dukaczewski / RMF FM

Ile zarabiają pielęgniarki?

Dorota Ronek, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, na początku rozmowy ujawniła swoje zarobki. Jej pensja "na rękę" wynosi około 9 tys. zł, ale od razu zastrzegła, że jest w "tej bardzo wąskiej grupie, bo tylko 6 proc. pielęgniarek w Polsce, które zarabiają najwyższe wynagrodzenie". Ma ukończone studia pielęgniarskie, specjalizację, 35 lat pracy. A oprócz tego pracuję w takim podmiocie leczniczym, który uznaje kwalifikacje - podkreśliła. Jak wyjaśniła, dyrekcja kwalifikuje ją do właściwej grupy zaszeregowania, zgodnie z posiadanym wykształceniem, co nie jest oczywistością w polskich szpitalach.

Pracodawca nie uznaje tego tylko w momencie wypłaty, bo tak naprawdę to potrzebuje tej pielęgniarki z wyższym wykształceniem czy ze specjalizacją. Pielęgniarka ma obowiązek świadczyć czy udzielać świadczeń zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, więc nie może świadczyć gorszych usług - podkreśliła wiceszefowa OZPiP.

Ronek powiedziała, że ubiegłotygodniowy protest przed kancelarią premiera, w którym wzięło udział ponad 2 tys. pielęgniarek i położnych z całej Polski , dotyczył obywatelskiego projektu ustawy. Pielęgniarki i położne walczą w nim o to, żeby ich kwalifikacje były uznawane.

Problem z młodymi pielęgniarkami

Młode osoby często przychodzą na jeden dyżur i to jest ich ostatni dyżur - powiedziała Dorota Ronek, komentując fakt, że w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada mniej niż 6 pielęgniarek.

My tych młodych ludzi nie zmienimy, musimy zmienić system, żeby dostosować się do wchodzących na rynek pracy. Przede wszystkim trzeba uczciwe im powiedzieć, jak wygląda ta praca - przyznała. Młoda osoba musi czuć się bezpieczna, musi ją mieć kto wprowadzić do pracy, bez presji czasu - dodała Ronek.

Jest chaos, jest bałagan. Chcemy, żeby dyrektorzy uznawali kwalifikację, chcemy podniesienia wynagrodzenia dla pielęgniarek z 5. i 6. grupy i chciałybyśmy określenia i przestrzegania norm zatrudnienia - odpowiedziała Ronek na pytanie Grzegorza Sroczyńskiego o trzy podstawowe rzeczy, który domagają się pielęgniarki w Polsce.

