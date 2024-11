Ponad dwa tysiące pielęgniarek z całej Polski we wtorkowe południe rozpoczęło protest przed kancelarią premiera w Warszawie. Reporter RMF FM Kacper Wróblewski, który jest na miejscu, usłyszał, że powodem protestu jest nie tylko postulat podwyższenia zarobków, ale też poważny problem braków kadrowych. "Jest nas za mało, a nie robi się nic, by zachęcić młodych ludzi do zawodu (…). Kto ma dziś odwagę przyznać się do błędów, które popełniono? Kto ma dziś odwagę stanąć twarzą w twarz z pielęgniarkami i położnymi? Wciąż nasze interesy stają się przedmiotem przykrej gry politycznej" - powiedziała jedna z protestujących. "Jesteśmy przedwyborczą zabawką" - dodała.

Protest pielęgniarek w Warszawie, 19 listopada 2024 / Tomasz Gzell / PAP Pielęgniarki w charakterystycznych czepkach rozpoczęły protest protest. Reporter RMF FM poinformował, że przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów słychać wuwuzele. Można też zobaczyć pielęgniarki z tektury, które mają symbolizować braki kadrowe. Chodzi o podwyższenie zarobków, ale też o problem braków kadrowych pielęgniarek w publicznym systemie ochrony zdrowia i bezczynność polityków w tym zakresie - powiedziała RMF FM Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W 2030 roku większość pielęgniarek może odejść z systemu, bo osiągnie wtedy wiek emerytalny. Nie wyobrażamy sobie tego, jako pielęgniarki, w sytuacji starzejącego się coraz bardziej społeczeństwa - dodała w rozmowie z Kacprem Wróblewskim. Po godz. 12 do pielęgniarek ma wyjść urzędnik z kancelarii premiera i odebrać listę postulatów, które następnie trafią do premiera Donalda Tuska. Jak usłyszał od protestujących reporter RMF FM, szef rządu otrzymywał już sygnały o problemach tej grupy zawodowej, lecz za każdym razem odsyłał pielęgniarki do minister zdrowia Izabeli Leszczyny, która z kolei nie podjęła z nimi żadnych rozmów. Protest pielęgniarek w Warszawie, 19 listopada 2024 / Anita Walczewska / East News / Anita Walczewska / East News Artykuł w trakcie aktualizacji.