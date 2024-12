"Samotność to jest to, co w święta boli bardziej. Reklamy telewizyjne pokazują rodzinę przy wspólnym stole. Tymczasem seniorzy, których my wspieramy, w naszym programie „Obecność”, siedzą przy stole sami" – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Barbara Boryczka, prezes Zarządu Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, które wspiera starsze osoby samotne. Jak dodała, problem samotnych starszych osób, to jest problem, który jest na całym świecie.

Wideo youtube

Na początku rozmowy prowadzący Grzegorz Sroczyński zapytał, czego najbardziej brakuje seniorom w Polsce.

Prawdopodobnie każdemu z nas przyjdzie do głowy zdrowie, pieniądze. Natomiast z punktu widzenia problemu społecznego, którym zajmuje się stowarzyszenie - a zajmujemy się samotnością wśród osób starszych - to na pewno wymieniłabym: wysłuchanie, zrozumienie ich potrzeb i zrozumienie ich punktu widzenia przez różne generacje, nie tylko polityków i podarowanie czasu i swojej obecności - powiedziała Barbara Boryczka.

Czego najbardziej nie rozumiemy? Najbardziej chyba nie rozumiemy, że to są dorosłe osoby, że starość w życiu człowieka to również jest dorosłość i mamy tendencję do minimalizowania ich potrzeb i myślenia, że oni już pożyli. Tak usłyszał mój tata u lekarza: pan już pożył - zaznaczyła.

Barbara Boryczka przyznała, że Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich ma inny model pomagania.

My z wielkim entuzjazmem podchodzimy do wszystkich inicjatyw, które widzimy, obserwujemy, które dotyczą osób starszych i inne stowarzyszenia i fundacje robią. To jest wspaniałe. Natomiast my inny problem adresujemy: samotność to jest to, co w święta boli bardziej. Reklamy telewizyjne pokazują rodzinę przy wspólnym stole, a tymczasem seniorzy, których my wspieramy, w naszym programie "Obecność", siedzą przy tym sole sami - podkreśliła.

Dodała, że Stowarzyszenie organizuje wspólne wigilie, wspólne spędzanie czasu przy świątecznym stole. Według naszych badań 26 proc. z tych osób czuje osamotnienie, a 13 proc. z nich nigdy nie wychodzi z domu. A więc do tych, którzy nie wyjdą z domu i nie spotkają się z nami przy naszym wspólnym świątecznym stole, do tych my idziemy z dobrym słowem, małą paczuszką, naszym kalendarzem, czymś słodkim, kawą i spędzamy z nimi wspólnie czas - poinformowała.

Podkreśliła, że Stowarzyszenie prowadzi także telefon zaufania dla seniorów.

Najczęściej są to takie codzienne wyzwania (z którymi dzwonią seniorzy - przyp. red.). Trudności, z którymi borykają się osoby starsze, ich problemy, sytuacja życiowa. Często też pojawią się tematy związane z depresją i słabym staniem psychicznym. W naszym telefonie zaufania pracują wykształceni psychologie, którzy są w stanie pomóc takiej osoby i skierować też ją czasem do lekarza, kiedy sami się zorientują, że sytuacja jest poważna - powiedziała Barbara Boryczka.

Jak dodała, żeby być wolontariuszem trzeba mieć skończone 18 lat. Najstarsi wolontariusze są nawet przed 90. Czują potrzebę i radość we wspieraniu innych osób, już często od siebie nawet młodszych. Wolontariuszem może być każda dorosła osoba, która ma chęć i możliwość wspierania - zaznaczyła.

Dodała, że problem samotnych starszych osób, to jest problem, który jest na całym świecie.

Tutaj niedługo pojawi się pełne omówienie rozmowy.